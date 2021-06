Roger Federer blij om terug te zijn in Parijs: ’Misschien wel de plek waar het gaat gebeuren’

„Ik voelde me echt een stuk beter”, aldus de twintigvoudig grandslamwinnaar na zijn probleemloze overwinning. Federer had slechts anderhalf uur nodig om zijn Oezbeekse tegenstander aan de kant te zetten: 6-2, 6-4, 6-3. „Ik merk dat ik weer gewend raak aan de vaste aspecten op een toernooi, zoals de plek van de handdoeken en het omgaan met de schotklok. Het ritme komt terug en dat gevoel had ik laatst in Genève helemaal niet.”

De Zwitserse grootheid speelde zijn eerste wedstrijd op grandslam-niveau sinds de Australian Open van 2020. Door een hardnekkige knieblessure miste hij vorig jaar twee grandslams en ook de Australian Open van dit jaar moest hij aan zich voorbij laten gaan.

„Tijdens mijn lange revalidatie vroeg ik mezelf altijd af: kan ik nog terugkomen op een goed niveau tegen goede spelers? Hopelijk is Wimbledon de plek waar dat gaat gebeuren. En misschien ook wel hier in Parijs, dat moeten we zien”, aldus Federer.

„Ik weet zelf niet eens hoe het de volgende wedstrijd met mijn vorm zal zijn. Op een bepaalde manier vind ik het ook wel leuk dat ik niet weet wat de toekomst gaat brengen. Eerlijk gezegd weet ik niet eens tegen wie ik moet spelen in de volgende ronde, maar ik ben blij dat ik deze week een nieuwe kans krijg om mezelf te testen.”

In de tweede ronde wacht Federer een ontmoeting met de Kroaat Marin Cilic, de US Open-winnaar van 2014.