Imponerende Femke Bol blijft ook op finale-avond Diamond League foutloos

Bol won eerder dit jaar al alle vijf wedstrijden uit de Diamond League waaraan ze deelnam. Daarmee verdiende ze bij elkaar al 50.000 dollar. In Zürich hield ze de Amerikaanse Shamier Little (53,35) en de Oekraïense Anna Rizjikova (53,70) achter zich.

Overigens was de tijd van Bol wel minder dan een maand geleden. Op de Olympische Spelen van Tokio pakte ze het brons in een Nederlands record van 52,03. Twee weken geleden liep Bol in Lausanne haar eerste race over 400 meter horden na de Olympische Spelen. Daar won ze in 53,05.