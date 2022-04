Alvast advies voor Ten Hag: ’Daar moet hij met Ronaldo over praten’

„Ronaldo speelde erg goed”, zei Rangnick die komende zomer plaatsmaakt voor Ten Hag bij United. „Maar dit elftal heeft nieuwe aanvallende impulsen nodig.” Ronaldo maakte tegen Chelsea zijn 17e doelpunt in 28 competitieduels. United schoot weinig op met het gelijkspel en lijkt zich niet meer te gaan plaatsen voor de nieuwe editie van de Champions League. Arsenal, de huidige nummer 4 van de Premier League, heeft 5 punten meer en twee duels minder gespeeld.

"Het belangrijkste is wat Cristiano en Ten Hag willen"

De 37-jarige Ronaldo staat nog tot aan het einde van het volgende seizoen bij United onder contract. Rangnick kan moeilijk inschatten of de Portugees ook bij United blijft. „Daar moeten hij, Ten Hag en de leiding van de club over gaan praten”, zei Hij. „Het belangrijkste is wat Cristiano en Ten Hag willen. Dat is niet meer aan mij.”

Erik ten Hag vertrekt komende zomer van Ajax naar Manchester United. Ⓒ ANP/HH

Ten Hag verlaat aan het einde van het seizoen Ajax voor Manchester United. Rangnick blijft als adviseur verbonden aan United. Zijn naam is ook gevallen in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor de nationale voetbalploeg van Oostenrijk. Rangnick wilde na het duel met Chelsea niet vertellen of hij beide functies wil combineren. „Ik kan nu alleen zeggen dat ik als adviseur aan United verbonden blijf”, zei hij.

