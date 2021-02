Reinier Paping, dé Elfstedenheld, wordt 90 jaar oud

Premium Schaatsen

Ik had dit dus écht niet zien aankomen

De WK Afstanden waren voor mij een teleurstelling. Voordat de strijd was begonnen, wist ik dat het toernooi voor mij al ten einde was. Heel teleurstellend dat mijn rug – een fragiel deel van mijn lijf - opnieuw opspeelde. Ik was er klaar voor, had er vertrouwen in, maar één verkeerde beweging vlak v...