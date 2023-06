PSG-doelman Rico kan weer communiceren en mensen herkennen

De 29-jarige Rico, die keeper is bij Paris Saint-Germain, werd op 28 mei opgenomen in het Virgen del Rocio-ziekenhuis van Sevilla na een val van een paard tijdens een pelgrimstocht in Andalusië. Daarbij liep hij ernstig hersenletsel op. Hij werd in het ziekenhuis in een kunstmatige coma gehouden.

Rico, die één interland speelde, is bij PSG reservekeeper achter de Italiaan Gianluigi Donnarumma. Hij kreeg de voorbije weken veel steun uit de voetbalwereld. Het publiek in het Parc des Princes in Parijs scandeerde begin juni na de laatste wedstrijd van het seizoen, tegen Clermont, zijn naam.