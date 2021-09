Sven Kramer pas na seizoen in gesprek over directiefunctie bij Team Oranje

Tennis

Britse sensatie Emma Raducanu (17) wint US Open

Emma Raducanu heeft de US Open gewonnen. De Britse tiener speelde een fantastisch toernooi en bekroonde dat zaterdag op zondagnacht (Nederlandse tijd) met de titel in New York. In twee sets (6-4, 6-3) was ze te sterk voor de andere sensatie van het toernooi: Leylah Fernandez. Raducanu verloor het he...