Barry Hulshoff (73) overleden

Hulshoff maakte deel uit van het gouden Ajax in de jaren ’70. De verdediger was een sterkhouder in de Amsterdamse ploeg die grote successen vierde. De absolute hoogtepunten zijn de 3 Europa Cup I-zeges in 1971, 1972 en 1973 en de winst van de Wereldbeker in 1972. Zijn eerste Europa Cup I-finale speelde Hulshoff met Ajax tegen AC Milan op 28 mei 1969. Ajax was kansloos in die eindstrijd: 4-1.

Als Ajacied werd de geboren Deventenaar zes keer landskampioen. Hulshoff haalde met zijn verdedigende kwaliteiten ook het Nederlands elftal. Op 10 oktober 1971 maakte hij zijn debuut tegen Oost-Duitsland. Hij speelde in totaal veertien interlands, waarin de verdediger zes keer wist te scoren.