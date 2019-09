Ajax adverteert in (Zuid)-Amerika: ’Join the future’

„Beste USA (Verenigde Staten,red),

Even snel een boodschap van Ajax Amsterdam. Wellicht herriner je je ons nog van vorig jaar, toen onze jongens de wereld verbaasden door met de Ajax-filosofie te spelen. Met spelers uit de eigen jeugdopleiding en internationale talenten.”

„Vandaag starten we een nieuwe reis in de Champions League. Dat doen we met dezelfde filosofie en droom, om geschiedenis te schrijven. Ga met ons mee. Stap in onze droom. Ga mee in de droom van Sergino. Laat deze reis een onvergetelijke droom worden. Bedankt en tot snel. AFC Ajax”, is te lezen in The Orlando Sentinal, een van de grootste kranten in de omgeving Florida.

Naast Sergino Dest, zijn er ook advertenties te zien van David Neres in de grootste Braziliaanse sportkrant, te weten Lance.

Daarnaast prijken Nico Tagliafico en Lisandro Martinez in de grootste Argentijnse sportkrant Diario Olé en wordt er geadverteerd in El Universal, een groot dagblad in Mexico.

