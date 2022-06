Australië dankzij heldenrol voor ingevallen doelman naar WK in Qatar

Doelman Andrew Redmayne groeide uit tot de held van Australië. De doelman was pas in de 120e minuut als invaller het veld opgekomen, om zich bij het nemen van de strafschoppen te onderscheiden. Dat lukte hem. Peru miste twee keer van 11 meter.

Australië is op het WK in een groep ingedeeld met Frankrijk, Denemarken en Tunesië. Het is voor het land de vijfde keer op rij dat het naar het WK gaat. In 2006 trad Australië aan onder leiding van Guus Hiddink, terwijl nu René Meulensteen assistent is bij de ploeg. Nederland trof Australië op het WK 2014 in de groepsfase en won toen met 3-2.

„Ik ben ongelooflijk trots op de spelers”, zei bondscoach Graham Arnold. „Ik denk dat bijna niemand weet wat de jongens hebben moeten doorstaan om dit te bereiken. Het is ongelooflijk zwaar geweest, in alle wedstrijden die we voor de kwalificatie hebben moeten spelen. Fantastisch dat het is gelukt.”