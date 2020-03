Flekken en Freiburg-selectie volgen trend en leveren deel salaris in

„De spelersgroep wil eraan bijdragen dat wij als vereniging gezamenlijk zo goed mogelijk door deze zware periode heen komen”, liet bestuursvoorzitter Jochen Saier van de Duitse club weten. „Dit is een geweldig signaal van onze ploeg na een aantal zeer goede gesprekken.”

SC Freiburg staat momenteel achtste in de Bundesliga. De Nederlandse doelman Mark Flekken (26) behoort tot de A-selectie.

De internationale vakbond voor voetballers FIFPro sprak vrijdag nog grote bezorgdheid uit over enkele ingrijpende gevolgen van het crisisbeleid van de Europese profclubs. Vooral een al dan niet vrijwillige salarisvermindering voor de spelers lijkt een redmiddel dat steeds vaker wordt toegepast om het gebrek aan inkomsten in deze voetballoze periode op te vangen.

„Buiten enkele Europese topcompetities om is er vaak sprake van geringe of modale inkomsten voor voetballers. Dat wordt veel te vaak over het hoofd gezien. Daardoor worden nu veel spelers heel zwaar getroffen”, aldus de FIFPro.