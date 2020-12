Arjen Robben: ’Dan overweeg je wel te stoppen’

Hij vervolgt tegenover de camera van Fox Sports. „De energie was wel even weg deze week. Op een gegeven moment moet je ook gaan zeggen: ’dit heeft geen zin, we hebben het geprobeerd’. Maar ergens zit dan die sportman in je. Ik weet niet wat dat is. Een stemmetje in mijn hoofd houdt mij tegen.”

Robben sprak met mensen om hem heen hierover. „Ik heb vanaf het begin gezegd dat ik het ging proberen, maar ook dat het wellicht moeilijk zou worden. Ik ben de jongste niet meer, heb blessureleed in het verleden gehad en er een jaar tussenuit geweest. Maar ik wil het zo graag doen voor de club. En dat jaartje ertussenuit heeft me echt goed gedaan. Ik voel me topfit en dat is het frustrerende.”

Het zijn vooral de spieren en gewrichten die Robben parten spelen. „Dat loopt gewoon niet. Maar ik train alsof ik nooit ben wegeweest. Ik hoop echt nog op het veld terug te komen. Daar ga ik echt mijn best voor doen.”