Week vol hoogtepunten voor Spartaan Dervisoglu

Halil Dervisoglu viert zijn eerste doelpunt in de Eredivisie Ⓒ BSR Agency

ROTTERDAM - Het is een superweek geworden voor Spartaan Halil Dervisoglu. De 19-jarige aanvaller stuiterde met zijn transfer naar het Engelse Brentford en zijn eerste Eredivisiegoal van hoogtepunt naar hoogtepunt. Ondanks alle transferperikelen wist de Rotterdammer van Turkse komaf het hoofd koel te houden en had hij met de gelijkmaker tegen VVV-Venlo een cruciale inbreng voor Sparta, dat de wedstrijd met 4-1 won en tijdelijk aan kop van de Eredivisie gaat. Iets wat in september 1987 voor het laatst is gebeurd (toen na vijf duels).