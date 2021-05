Pep Guardiola: ’Ik ben ongelooflijk trots’

Guardiola is sinds 2016 trainer van Manchester City. De Spanjaard slaagde er met de Engelse topclub steeds niet in de finale van de Champions League te halen, tot dinsdag dus. City won met 2-0 van PSG en maakt zich op voor een eindstrijd tegen Chelsea of Real Madrid.

Riyad Mahrez

Riyad Mahrez maakte beide doelpunten. Een week eerder was hij in de met 2-1 gewonnen uitwedstrijd ook al een keer trefzeker. „We hebben erg weinig weggegeven. Ook daarom staan we in de finale. We hebben nog één overwinning nodig om kampioen te worden, daarna concentreren we ons op de finale van de Champions League.”

PSG-coach Mauricio Pochettino ziet het even niet meer zitten. Ⓒ EPA

Verratti: ooit zal het lukken

Paris Saint-Germain zal ook dit jaar de Champions League niet winnen. Vorig jaar verloor de Franse topclub in de finale van Bayern München en nu bleek de halve eindstrijd het eindstation. Manchester City was in beide halve finales te sterk.

„We moeten erin blijven geloven, want het zal op een dag gebeuren voor ons”, zei middenvelder Marco Verratti nu PSG ook dit seizoen de Champions League niet meer kan winnen. „Manchester City verdient het nu ook. Zij werken al zes of zeven jaar met dezelfde trainer en dit wordt hun eerste finale. Onze coach is pas vijf maanden geleden bij ons begonnen. We moeten doorgaan.”

Paris Saint-Germain begon nog wel aardig in Manchester, maar de eerste kans voor de thuisclub was na ruim tien minuten spelen direct raak. „Zo gaat dat als je tegen grote teams speelt”, aldus Verratti. „We kunnen elkaar recht in de ogen aankijken. We hebben er alles aan gedaan.”