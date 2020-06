Frenkie de Jong ’gewoon’ in selectie FC Barcelona

De middenvelder van Oranje vroeg zaterdag bij de hervatting van La Liga tegen Mallorca in de slotfase om een wissel, omdat hij lichte klachten had. De Jong stond een dag later bij de uitlooptraining echter al weer op het veld en trainer Quique Setién nam hem ook op in zijn selectie van 23 spelers voor het duel met Leganés.

Barcelona, de koploper van de Spaanse competitie, ontvangt de nummer 19 van de ranglijst in een leeg Camp Nou. De ploeg van Setién hervatte de competitie, na een onderbreking van drie maanden vanwege het coronavirus, met een overtuigende zege op Mallorca (0-4). Barça heeft twee punten voorsprong op Real Madrid, dat zondag Eibar met 3-1 versloeg en het donderdag opneemt tegen Valencia.

Setién heeft aangekondigd dat hij van plan is om spelers te gaan rouleren in zijn basisteam in verband met het drukke programma dat zijn ploeg wacht na de coronapauze. Luis Suárez maakte tegen Mallorca als invaller zijn rentree. De spits uit Uruguay moest begin dit jaar een knieoperatie ondergaan.