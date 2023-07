Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik heb een heel lange weg afgelegd’ Trainer Patrick van Leeuwen vervult dit seizoen met Oekraïens Shakhtar Donetsk droom in CL

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Shakhtar-coach Patrick van Leeuwen (l.) en AZ-trainer Pascal Jansen praten tijdens de gezamenlijke oefenwedstrijd van hun clubs. Ⓒ PRO SHOTS

Al zeventien jaar werkt Patrick van Leeuwen in het buitenland en daarom voelt de trainingsweek in Nederland met zijn nieuwe club Shakhtar Donetsk als een cadeautje. In uitvalsbasis Schiedam heeft de Zoetermeerder tussen de bedrijven door af en toe tijd om familie en vrienden te zien en dat heeft er nogal eens aan ontbroken de afgelopen jaren. Alle noeste arbeid over de grens werpt wel zijn vruchten af, want de 53-jarige trainer, die bij Shakhtar ondersteund wordt door assistent Raymond Atteveld en keeperstrainer Dennis Gentenaar, maakt komend seizoen met zijn gerenommeerde nieuwe club zijn debuut in de Champions League.