Thomas De Gendt gooit zijn benen in de uitverkoop

De Belgische coureur van Lotto-Soudal wil van zijn benen af en zet ze te koop op Twitter: „Te koop, een stel benen. Met gebruikssporen. Goed genoeg om elke wedstrijd te winnen behalve een etappe in de Tour de France”, aldus lolbroek De Gendt.

Vorig jaar maakte De Gendt furore door na een lange ontsnapping de Tourrit naar Saint-Étienne op zijn naam te schrijven. Drie jaar eerder was hij in de Ronde van Frankrijk al de beste geweest op de Mont Ventoux. En deze Tour? Nog geen enkele ritzege, maar De Gendt heeft nog een week om daar verandering in te brengen.