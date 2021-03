KNVB: ’Weg naar publiek in stadions ligt open’

„Nog niet eerder werd er zo concreet en positief perspectief geboden. Voor de competities in het betaald voetbal betekent dit in elk geval dat in de Eredivisie dan nog vier en in de Keuken Kampioen Divisie nog drie speelrondes plus play-offs met (beperkt) publiek gespeeld kunnen worden dit seizoen”, aldus de KNVB in een verklaring die is opgesteld met de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie. „De weg naar publiek in de stadions ligt dus open en we zijn hier klaar voor.”

Sinds begin oktober spelen de clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie in lege stadions. De financiële schade is daardoor groot. Zo vreest Feyenoord dat het zo’n 15 miljoen euro moet betalen als seizoenkaarthouders en zakelijke relaties geld terugvragen voor alle wedstrijden die ze hebben gemist. De Rotterdamse club heeft dat geld niet en hoopt daarom dat de trouwe fans afzien van compensatie.

Bij de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal zaterdag in Amsterdam tegen Letland wordt geëxperimenteerd met 5000 toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA. Zij moeten vooraf een sneltest doen en aan de poort van het stadion via een app laten zien dat ze negatief hebben getest op het coronavirus. De Jonge noemde de voorgaande Fieldlab-experimenten „behoorlijk geslaagd” en laat honderd teststraten „uit de grond stampen.” Vanaf april moeten daarin dagelijks 100.000 tests kunnen worden afgenomen. Volgens De Jonge moet dat ertoe leiden dat vanaf mei meer dingen mogelijk zijn.

„Je maakt een testafspraak, je laat de uitslag inlezen op de app en met een groene vink kan je dan naar binnen”, zei De Jonge. „Zo proberen we dingen weer mogelijk te maken.”