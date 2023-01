Winters weer zet streep door Willem II-Eindhoven

De King Side in Tilburg blijft vanavond leeg, de wedstrijd van Willem II gaat niet door. Ⓒ ANP/HH

De wedstrijd Willem II-FC Eindhoven in de Keuken Kampioen Divisie van vrijdagavond is afgelast. Vanwege de winterse weersomstandigheden is het veld van het Koning Willem II Stadion in Tilburg onbespeelbaar, laat de KNVB weten. De wedstrijd tussen Fortuna Sittard en PEC Zwolle in de Eredivisie Vrouwen gaat ook niet door.