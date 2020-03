Wembley-bogen in Italiaanse kleuren uit solidariteit

Beide landen zouden deze avond in de Engelse voetbaltempel tegen elkaar oefenen, als begin van de voorbereidingscampagne op het EK dat komende zomer zou worden gehouden. Door de uitbraak van het mondiale longvirus werd de vriendschappelijke interland geannuleerd en het EK verschoven naar de zomer van 2021.

„We delen deze avond niet het speelveld ’azzurri’, maar we staan wel samen en verenigd in deze zware tijden”, liet de Engelse voetbalbond weten op Twitter. Boven de ingang van de legendarische arena viel in het Italiaans te lezen: „We zijn gescheiden. Maar we zijn tezamen. Forza Italia.”

