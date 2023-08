Chelsea breekt transferrecord met opmerkelijke aanwinst van 133 miljoen

De komst van Caicedo is frappant, omdat Liverpool-trainer Jürgen Klopp er afgelopen vrijdag nog vanuit ging dat Caicedo zich bij zíjn selectie zou aansluiten. „Mij is verteld dat ik kan bevestigen dat er een akkoord is bereikt met de club”, sprak hij toen. „Toen Chelsea mij belde, hoefde ik geen twee keer na te denken”, aldus Caicedo zelf, die eind november op het WK met Ecuador meedeed in de groepswedstrijd tegen het Nederlands elftal (1-1). „Het is een droom die uitkomt.”

Chelsea verbreekt met de aankoop van Caicedo het record dat het al een half jaar in handen had. Voor de Argentijnse wereldkampioen Enzo Fernandez betaalde de club in februari van dit jaar 121 miljoen euro. Caicedo speelde anderhalf jaar lang voor Brighton & Hove Albion, waar hij vorig seizoen een hoofdrol vertolkte. Chelsea begon het seizoen zondag met een gelijkspel (1-1) tegen Liverpool (1-1).

