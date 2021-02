Dirk Kuyt vertrekt bij Feyenoord

De oud-aanvoerder vindt het beter voor zijn ontwikkeling om een ander pad te volgen. ’Iedereen weet wat Feyenoord voor mij betekent en ik heb ontzettend veel ervaring kunnen opdoen bij de club de afgelopen jaren. Ik weet dat onze wegen ooit weer gaan kruisen, maar voor nu vind ik het belangrijk om mijn pad juist elders te vervolgen. Daarin volg ik mijn gevoel”, aldus Kuyt op de website van Feyenoord.

Frank Arnesen, tecnisch directeur van Feyenoord, respecteert de keuze van Kuyt: „Als mens en als trainer heb ik Dirk heel hoog zitten. Dirk heeft besloten zijn eigen weg te volgen en dat is zijn goed recht. We wensen hem alle succes bij de volgende stap in zijn loopbaan. En wie weet komen wegen ooit weer samen waar ze nu scheiden.”

Na het beëindigen van zijn succesvolle spelersloopbaan en twee jaar trainer te zijn geweest binnen de Feyenoord Academy, keek en liep Dirk Kuyt de afgelopen 1,5 jaar op vele plekken in de Feyenoordorganisatie mee. Die ervaringen vindt hij waardevol voor zijn toekomst. Nu wil hij ook buiten de Feyenoordorganisatie werken aan zijn ontwikkeling.