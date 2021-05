Handboogschieten: veelbelovend goud mixed team recurve

Sport

Estavana Polman: ’2 procent kans geeft hoop om voor Spelen te gaan’

Estavana Polman heeft deelname aan de Olympische Spelen nog niet helemaal uit haar hoofd gezet, maar het is bijna uitgesloten dat de 28-jarige handbalvedette er op 25 juli tijdens de openingswedstrijd in Tokio tegen Japan bij is.