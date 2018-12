Krul houdt nul en verlengt bekeravontuur

De ploeg van de Nederlanders (nog zonder Jürgen Locadia) won op bezoek bij Middlesbrough met 1-0 en dat was te danken aan Glenn Murray. De invaller tekende in de slotminuut voor de enige en dus winnende treffer van het duel in het Riverside Stadium.

Reserve

Waar Pröpper een kwartier voor tijd inviel, keepte Krul het hele duel. Door de zege weet de Nederlandse goalie dat hij dit seizoen sowieso nog een officiële wedstrijd gaat spelen. Krul, die aan het begin van dit seizoen overkwam van Newcastle United, moet in de competitie genoegen nemen met een rol als reserve achter de Australiër Mathew Ryan.

De 25-jarige concurrent van Krul keept een uitstekend seizoen, waardoor de Oranje-international in de competitie nog geen minuut in actie is gekomen. In tegenstelling tot Pröpper, die vaste waarde is sinds hij overkwam van PSV.

Narsingh

Een doelpunt van Luciano Narsingh bleek niet genoeg voor Swansea City om te winnen bij Notts County. Jonathan Stead maakte gelijk (1-1) voor de veredelde amateurs uit de vierde divisie (1-1). Daardoor is een replay noodzakelijk, nu op het veld van de club uit de Premier League. Ook Leroy Fer en Mike van der Hoorn speelden mee bij Swansea, de nummer laatst in de Premier League.

Ook Terence Kongolo en Rajiv van La Parra moeten op herhaling, zij kwamen met Huddersfield Town in eigen huis niet verder dan 1-1 tegen Birmingham City. Basisspeler Daryl Janmaat en reserve Marvin Zeegelaar werden uitgeschakeld met Watford. Zij verloren met 1-0 van Southampton, waar Wesley Hoedt de negentig minuten vol maakte.