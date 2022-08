FC Utrecht is na komst Toornstra niet klaar

Zo onderzoekt hij de mogelijkheden om de Japanner Naoki Maeda aan de selectie toe te voegen. De buitenspeler zag in januari zijn debuut in het water vallen, toen hij tegen Ajax al vroeg in de wedstrijd een zware enkelblessure opliep door een harde ingreep van de huidige Mancunian Lisandro Martinez. Maeda is inmiddels helemaal hersteld en traint zonder contract mee in Utrecht. FC Utrecht onderzoekt de mogelijkheden om hem opnieuw te huren. Omdat de Japanner als buiten-EU-speler een kostbare jongen is, wordt gedacht aan een constructie met een commerciële link naar Japan om het financieel haalbaar te maken.

Een ander project dat al wat langer loopt, is dat van Sean Klaiber. De rechtsback, die iets minder dan twee jaar geleden, voor ruim 4 miljoen euro de overstap maakte van FC Utrecht naar Ajax, heeft in Amsterdam geen sportieve toekomst meer. FC Utrecht zit op het vinkentouw om de offensief sterke back terug te halen, maar is daarbij afhankelijk van medewerking van Ajax. Ook zal de speler flink moeten inleveren op zijn huidige salaris. Als er de komende dagen geen andere oplossing uitrolt voor Klaiber, is de kans groot, dat hij zijn rentree gaat maken in de Galgenwaard.

Ten slotte is ook de komst van Mees Hoedemakers nog niet geheel uitgesloten. De middenvelder heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar FC Utrecht, maar zag de overgang eerder deze week gedwarsboomd worden door een keihard nee van SC Cambuur. Technisch directeur Foeke Booy verklaarde niet mee te willen werken aan het oplossen van de problemen van een andere club en vond het sportieve belang van Hoedemakers te groot om hem nog te laten gaan. De speler was uitermate teleurgesteld over die houding van SC Cambuur en legt zich niet zomaar neer bij het besluit. Na enkele gesprekken tussen SC Cambuur en Hoedemakers en zijn zaakwaarnemer heeft de Friese club toch weer een opening geboden om te praten over een overgang.

FC Utrecht is nog altijd geïnteresseerd maar vindt de vraagprijs van SC Cambuur te groot en denkt aan een bedrag van maximaal 1 miljoen euro. SC Cambuur heeft als oplossing om de impasse te doorbreken voorgesteld om Othmane Boussaid in de deal te betrekken, maar de Belgische vleugelspeler is basiskracht bij trainer Henk Fraser, die hem per se niet kwijt wil. Als SC Cambuur en FC Utrecht er gezamenlijk niet uitkomen, is Hoedemakers in beeld om de club uit de Domstad met ingang van komend seizoen transfervrij te versterken.