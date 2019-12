Foto’s: AZ maakt stadion voor topper tegen Ajax wedstrijdklaar

De club uit Alkmaar kon de afgelopen maanden zijn thuiswedstrijden niet in het eigen AFAS Stadion afleggen, aangezien begin augustus een deel van het dak was ingestort tijdens een storm. Sindsdien is Den Haag het ’tweede thuis’ van AZ geworden.

AZ liet na het incident hele dak op het stadion verwijderen. Daarbij moesten ook twee lichtmasten gedemonteerd worden. Inmiddels heeft het stadion, zonder dak, ’ouderwetse’ look gekregen.

Het liefst speelt AZ de topper tegen Ajax in eigen huis, zeker nu de Amsterdammers vrijdagavond in de Johan Cruijff ArenA punten hebben laten liggen tegen Willem II (0-2). Mocht AZ zaterdagavond winnen van PEC Zwolle, dan is het gat naar de koploper slechts drie punten.

Het stadion van AZ, zonder dak en met slechts twee lichtmasten intact (foto 5 december). Ⓒ ANP

Voor AZ begint de tijd wel te dringen. Op 5 december stonden er nog twee lichtmasten op het stadion. Dezen hebben er altijd gestaan en zijn nooit verwijderd. Zaterdagochtend is de club begonnen om de resterende lichtmasten op het stadion te bouwen.

De ’derde’ lichtmast - aan de kant van de vuilverbranding - wordt op het stadion gemonteerd. Ⓒ De Telegraaf

Inmiddels is de derde lichtmast af en is AZ bezig om de laatste lichtmast gereed te maken. De club wil zaterdag alles klaar hebben, zodat de controle zo spoedig mogelijk plaats van vinden.

De ’vierde’ lichtmast, aan de stadszijde, ligt klaar om op het stadion gezet te worden. Ⓒ De Telegraaf

Op 10 december beslist het gemeentebestuur van Alkmaar of de wedstrijd tegen Ajax in het AZ-stadion gespeeld kan worden. „Onze organisatie en TNO zijn op dit moment nog steeds bezig om alle informatie te verwerken”, meldt het college van B en W.