Van de Sanden treft Beerensteyn in Champions League vrouwen

Een dag later speelt titelverdediger Olympique Lyon met Shanice van de Sanden in Bilbao tegen het Bayern München van collega-international Lineth Beerensteyn.

De andere kwartfinales gaat tussen Atlético Madrid en FC Barcelona, waar Lieke Martens een van de vedettes is. Het is nog onduidelijk of Atlético-goalie Sari van Veenendaal (naar PSV) en Barça-verdediger Stefanie van der Gragt (Ajax) in actie kunnen komen, dit vanwege hun transfers op 1 juli.

Arsenal treft Paris Saint-Germain. Bij The Gunners staan Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk en Jill Roord onder contract.

Het gaat steeds om één duel. De halve finales zijn op 25 en 26 augustus. De finale is op 30 augustus in San Sebastián.

De UEFA maakte het programma van het vanwege de coronacrisis gehouden alternatieve eindtoernooi vrijdag bekend.