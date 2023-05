Premium Het beste van De Telegraaf

AZ-trainer betreurt aftocht van Ruud van Nistelrooy in Eindhoven Pascal Jansen wil niets horen over mogelijk vertrek naar PSV: ‘Ik reageer nergens op’

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Van Nistelrooy en Jansen stonden eerder dit seizoen als hoofdtrainers tegenover elkaar. Ⓒ ANP/HH

WIJDEWORMER - AZ-trainer Pascal Jansen heeft te doen met zijn collega Ruud van Nistelrooy, die eerder in de week opstapte bij PSV. De voormalige topspits liep jaren geleden voor zijn cursus ‘Coach Betaald Voetbal’ stage bij Jansen, destijds hoofdtrainer van Jong PSV. ,,Het is spijtig wat er met hem is gebeurd. Ik vind dit ook niet passen bij PSV.”