Dopingcontroles in China opgeschort door coronavirus

Dat besluit is genomen „ter bescherming van de gezondheid” met het oog op het in de Chinese stad Wuhan uitgebroken coronavirus. Dat meldt het overkoepelende bureau ITA, dat wereldwijd verantwoordelijk is voor dopingcontroles.

Met de naderende Olympische Spelen in Tokio op komst zal Chinada „het testen geleidelijk hervatten zodra de situatie verbetert”, meldde het ITA. De koepel voegde daar wel aan toe dat het ondertussen op zoek gaat naar alternatieven om de atleten alsnog te kunnen controleren.

„Het is een maatregel om atleten en controleurs niet in gevaar te brengen. Hoewel het belang van antidopingactiviteiten wordt erkend, ligt de prioriteit bij het handhaven van de volksgezondheid voor iedereen”, aldus de ITA. Chinese autoriteiten meldden maandag 57 nieuwe sterfgevallen, waarmee het totaal sinds het uitbreken van het virus in Wuhan boven de 350 komt. Sportbonden hadden al besloten tal van evenementen uit China weg te halen.