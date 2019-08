Stam tevreden én op hoede: ’Ik heb dingen meegemaakt...’

„Het zat mee vandaag”, zei de coach tegenover Veronica. „We hebben gedomineerd, waren goed aan de bal en zijn rustig gebleven. We hebben de tegenstander keuzes laten maken aan de bal en goed van hun fouten geprofiteerd”, aldus Stam, die zag hoe zijn ploeg in de slotfase uitliep van 1-0 naar 4-0.

Berghuis

„We stonden verdedigend sterk en handelden adequaat. En we maakten een paar goede goals”, doelde Stam op de 1-0 van Luis Sinisterra en de 4-0 van invaller Luciano Narsingh. „Deze groep is heel hongerig en je voelde dat de ploeg toe was aan een overwinning”, aldus de coach, die het experiment met Steven Berghuis ’op 9’ zag slagen. „Dat ligt natuurlijk aan het feit dat Steven op verschillende plekken kan spelen, maar ook aan de wisselwerking met Orkun Kökcü en de buitenspelers.”

Feyenoord zit op rozen voor een plaats in de play-offs van de Europa League, maar Stam is op zijn hoede. „Ik wil niet zeggen dat het klaar is, want ik heb in mijn carrière genoeg gekke dingen meegemaakt. Je moet daar vooral niet snel achter komen en de tegenstander de hoop geven dat er nog wat mogelijk is.”