Nederlandse schaatsers veroveren na bewogen week Europees goud op ploegenachtervolging

Afgelopen week was er nog veel te doen om deze drie schaatsers, maar uitgerekend zij moesten vandaag samen de klus klaren. Roest liet weten kwaad te zijn over de verdeling van de startbewijzen voor de Olympische Spelen, omdat hij niet aan de 1500 meter mag meedoen.

Bovendien hekelt Roest de ’gebrekkige communicatie’ vanuit de schaatsbond. Uit verontwaardiging dreigde hij om vrijdag verstek te laten gaan bij de ploegachtervolging. Woensdag liet hij weten toch mee te doen om zijn teamgenoten en sponsors niet in de steek te laten en omdat er een titel te verdedigen is. Roest nam zijn teamgenoten overigens niets kwalijk. „Laten we wel vooropstellen dat dit absoluut niks persoonlijks is tegenover Sven Kramer of Marcel Bosker. Natuurlijk willen die jongens rijden, dat willen we allemaal.”

Ploegensprint

Later vrijdagavond staan ook nog de 3000 meter bij de vrouwen en de 1000 meter bij de mannen op het programma. Eerder op de avond wonnen de Poolse vrouwen goud op de ploegensprint voor Wit-Rusland en Noorwegen. Namens Nederland zouden Femke Kok, Michelle de Jong en Marijke Groenewoud op dit onderdeel in actie komen, maar Kok en De Jong hebben last van spierproblemen en sloegen de rit over.

De EK afstanden is het laatste internationale toernooi voordat de Olympische Winterspelen in Peking (4-20 februari) van start gaat. Over twee weken staan nog wel de nationale kampioenschappen sprint en allround op het programma in Heerenveen.

Russische schaatsers in quarantaine

De Russische schaatsers ontbreken vrijdag in Thialf, vanwege een aantal coronagevallen zit de ploeg uit Rusland al een paar dagen in quarantaine in een hotel. Op basis van de PCR-tests die vrijdag worden afgenomen, moet duidelijk worden of de Russen zaterdag en zondag wel op het ijs van Thialf verschijnen.

Onder anderen Olga Fatkoelina, Angelina Golikova en Natalia Voronina behoren tot de EK-selectie. De Russen hadden uit voorzorg besloten om onder anderen de sprinters Pavel Koelizjnikov, Roeslan Moerasjov en Artem Arefyev thuis te houden, om geen risico’s te nemen met het oog op de Olympische Spelen in Beijing.