’Sagan laat klassiekers links liggen’

Peter Sagan werd vorig jaar al gepresenteerd als Giro-debutant. Ⓒ EPA

Het lijkt erop dat we Peter Sagan dit najaar niet zullen zien in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Definitief is het nog niet, maar de kans dat de drievoudige ex-wereldkampioen zich met de Tour en de Giro bij zijn originele plan houdt, is groter dan dat hij alles omgooit. Een concurrent minder van voor Mathieu van der Poel? Uitsluitsel volgt tijdens het trainingskamp van Bora-Hansgrohe volgende maand in het Oostenrijkse Öztal.