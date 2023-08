Alexis Sanchez tekent voor de tweede keer bij Internazionale

ZATERDAG 26 AUGUSTUS

Spaans talent Veiga van Celta naar Al-Ahli

16.30 uur: Het Spaanse talent Gabriel Veiga van Celta de Vigo is de volgende voetballer die zijn carrière bij Al-Ahli vervolgt. De 21-jarige middenvelder tekende een contract voor drie jaar bij de club uit Saudi-Arabië. Naar verluidt betaalt Al-Ahli 40 miljoen euro voor de jeugdinternational.

Veiga wordt bij Al-Ahli ploeggenoot van bekende spelers als Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Allan Saint-Maximin, Edouard Mendy en Franck Kessié, die eerder richting Saudi-Arabië trokken.

Veiga speelde in de jeugd bij Celta, voordat hij in september 2020 zijn debuut maakte voor de hoofdmacht. Vorig jaar kwam hij tot 36 competitiewedstrijden en elf doelpunten voor de club uit Vigo.

Aanvaller Sanchez keert terug bij Internazionale

13.04 uur: Alexis Sanchez keert terug bij Internazionale. De 34-jarige aanvaller heeft bij de Italiaanse club een contract getekend tot medio 2024.

Vanaf 2019 kwam hij ook al uit voor de Milanezen. Hij verliet de club aan het einde van het seizoen 2021-2022. Hij ging aan de slag bij Olympique Marseille, waar hij in 44 wedstrijden 18 keer scoorde. Zijn contract bij de Franse club werd niet verlengd.

Sanchez speelde eerder voor Barcelona, Arsenal en Manchester United.

FC Den Bosch huurt Mbete van Manchester City

11:39 uur FC Den Bosch huurt de Engelse voetballer Luke Mbete voor één seizoen van Manchester City.

De 19-jarige centrale verdediger werd eerder in eigen land uitgeleend aan Huddersfield Town en Bolton Wanderers. Daarvoor speelde hij in het beloftenteam van Manchester City, waarmee hij tweemaal de landstitel won. In september 2021 maakte hij zijn debuut voor het eerste elftal van de Engelse landskampioen in de EFL Cup.

Mbete zegt voor FC Den Bosch te hebben gekozen omdat de plannen van de club hem aanspreken. ” Er is hier iets positiefs gaande, wat in combinatie met hard werk een speciale transitie kan creëren. De ploeg wil goed voetbal spelen met een hoge intensiteit. Dat ligt mij goed. Ik ken Dennis Gyamfi al van vroeger. Hij vertelde me veel positieve verhalen over de club, ook over hoe fanatiek de supporters hier zijn. Ik kijk er naar uit om hier op het veld te staan”, aldus Mbete.

VRIJDAG 25 AUGUSTUS

Bayern München haalt Israëlische doelman binnen

20.41 uur: Bayern München heeft de Israëlische doelman Daniel Peretz van Maccabi Tel Aviv vastgelegd. De 23-jarige keeper tekende een contract tot en met de zomer van 2028. Manuel Neuer, normaliter de eerste keus onder de lat bij Bayern, staat nog enige tijd aan de kant na een operatie aan zijn rechteronderbeen.

Peretz speelde sinds zijn zesde jaar bij Maccabi, waar hij tussen 2019 en 2023 103 wedstrijden speelde. Ook kwam hij een jaar op huurbasis in actie voor Beitar Tel Aviv Bat Yam. Hij maakte in november zijn debuut voor de nationale ploeg van Israël.

Bayern speelde de eerste twee wedstrijden van het seizoen met de 35-jarige Sven Ulreich op doel. De regerend kampioen verloor de Duitse Super Cup met 3-0 van RB Leipzig en won de eerste competitiewedstrijd bij Werder Bremen (0-4).

Doelman Ter Stegen verlengt contract bij Barcelona

13.59 uur: Doelman Marc-André ter Stegen verdedigt ook de komende jaren het doel van Barcelona. De Spaanse club meldt vrijdag dat de 31-jarige doelman zijn contract tot medio 2028 heeft verlengd.

De huidige verbintenis van Ter Stegen liep nog door tot 2025. De keeper maakte in de zomer van 2014 de overstap van Borussia Mönchengladbach naar Barcelona.

Roda JC-doelman Rody de Boer kiest avontuur in Denemarken

11:30 uur Roda JC-doelman Rody de Boer gaat een buitenlands avontuur beleven. De Haagse keeper is vandaag in het Deense Aalborg waar hij een contract kan tekenen bij de viervoudig landskampioen.

De clubs hebben inmiddels een akkoord bereikt. De voormalig Jong Oranje-doelman keepte eerder bij ADO Den Haag, Telstar, AZ en De Graafschap. De afgelopen twee seizoenen kwam De Boer uit voor Roda JC.

DONDERDAG 24 AUGUSTUS

Excelsior huurt Ierse spits Parrott van Tottenham Hotspur

20.12 uur: Troy Parrott voetbalt dit seizoen voor Excelsior. De club huurt de 21-jarige spits uit Ierland van Tottenham Hotspur.

Parrott staat nog tot 2025 onder contract bij de club uit Londen, die hem eerder al verhuurde aan Millwall.

„We zijn vanaf het begin van deze transfer window op zoek geweest naar een aanvalsleider en wisten dat we geduldig moesten zijn”, zegt technisch manager Niels van Duinen van Excelsior. „We hadden Troy al langer op de radar en hebben er alles aan gedaan om hem naar Excelsior te halen. Ondanks belangstelling van andere clubs in Nederland en Europa zijn wij door ons verhaal met hem en Tottenham Hotspur tot overeenstemming gekomen.”

Belgische aanvaller Doku tekent voor vijf jaar bij City

19.39 uur: Manchester City heeft Jérémy Doku aangetrokken. De Belg komt over van het Franse Stade Rennes en heeft voor vijf jaar getekend bij de kampioen van Engeland.

De 21-jarige Doku debuteerde vijf jaar geleden in het eerste elftal van Anderlecht. Stade Rennes betaalde drie jaar geleden 26 miljoen euro voor hem. Volgens verschillende media in Engeland ontvangt Stade Rennes 65 miljoen euro voor de 14-voudig international van België.

Doku is bij City de opvolger van Riyad Mahrez, die voor 35 miljoen euro naar Al Ahli is vertrokken. Hij is na Josko Gvardiol (100 miljoen) en Mateo Kovacic (30 miljoen) de derde grote aanwinst voor dit seizoen van de houder van de Champions League.

Fortuna huurt Servische aanvaller Lazetić van AC Milan

19.39 uur: Marko Lazetić speelt dit seizoen voor Fortuna Sittard. De club uit Limburg huurt de 19-jarige aanvaller van AC Milan. De topclub uit Italië verhuurde de jeugdinternational afgelopen seizoen aan SCR Altach uit Oostenrijk.

Lazetić is bij Fortuna de opvolger van Paul Gladon, die naar het Armeense FC Noah is vertrokken. Hij gaat spelen met rugnummer 11. „Ik hoor goede verhalen over de Eredivisie en het is een competitie waarin jonge spelers een kans krijgen”, weet Lazetić. „Het doel is om komend seizoen het team te helpen aan zoveel mogelijk overwinningen. Ik ben Fortuna dankbaar voor de geboden kans.”

Chelsea neemt Braziliaanse aanvaller Washington over van Santos

18.17 uur: Chelsea blijft zich versterken. De club uit Londen heeft Deivid Washington overgenomen van Santos. Volgens diverse media betaalt Chelsea zo’n 20 miljoen euro voor de 18-jarige Braziliaanse aanvaller. Dat zou betekenen dat Chelsea deze zomer al meer dan 400 miljoen euro aan nieuwe spelers heeft uitgegeven.

Chelsea nam onlangs ook Angelo Gabriel over van Santos. Die voetballer speelt dit seizoen op huurbasis voor het Franse Strasbourg.

Laporte wordt ploeggenoot Ronaldo bij Al-Nassr

16.05 uur: Aymeric Laporte vertrekt bij Manchester City. De 29-jarige verdediger maakt de overstap naar de Saudische club Al-Nassr, waar hij ploeggenoot wordt van onder anderen Cristiano Ronaldo.

Het contract van de 29-jarige Laporte bij de Engelse landskampioen liep nog twee seizoenen door. Met zijn overgang is volgens Britse media 27,5 miljoen euro gemoeid.

Laporte won met City onder meer vijf landstitels en de Champions League, maar speelde afgelopen seizoen geen vaste rol meer in de defensie.

FC Groningen doet zaken met Manchester United voor komst Franse aanvaller

15.27 uur: FC Groningen heeft de Franse aanvaller Noam Emeran gecontracteerd. De 20-jarige speler komt over van Manchester United. Hij heeft in Groningen een contract getekend tot medio 2027.

Emeran begon zijn jeugdopleiding in Frankrijk. In 2019 nam Manchester United hem over van Amiens. Hij speelde voor de Engelse club in de teams onder 18 en onder 23. Vorig jaar zomer maakte hij deel uit van de voorbereidingsgroep van de eerste selectie van Manchester United en speelde mee in verschillende oefenwedstrijden, maar brak niet door naar het eerste elftal.

Hij is blij met zijn overgang naar FC Groningen, dat vorig seizoen degradeerde uit de Eredivisie. „Ik heb er zin in”, zegt hij op de website van zijn nieuwe club. „FC Groningen heeft een goed plan met me en uit de gesprekken bleek dat de club mij goed kende als speler. Dit is voor mij de beste keuze om me zowel op het veld als daarbuiten te ontwikkelen. Mijn doelen zijn natuurlijk om veel te spelen, goals te maken, assists te geven, kortom een betere versie van mezelf te worden.”

Hij won ook informatie over Groningen in bij teamgenoot Donny van de Beek. „Hij vertelde dat FC Groningen een goede club is.”

Binnenlandse transfer lonkt voor Tommy St. Jago

14.48 uur: Oscar Fraulo was eerder deze week de tiende versterking van FC Utrecht deze transferwindow, maar de club uit de Domstad blijft ook doorselecteren. De volgende die op de nominatie staat om te vertrekken is verdediger Tommy St. Jago. Willem II, VVV-Venlo en FC Volendam hebben interesse in hem getoond.

De 23-jarige St. Jago heeft recent weinig kunnen spelen door blessureleed, maar kwam eerder tot 31 duels in de hoofdmacht van FC Utrecht. De zelf opgeleide verdediger speelde ook 41 maal voor Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie. Afgelopen seizoen speelde St. Jago geen enkele wedstrijd in de Eredivisie voor FC Utrecht, het seizoen ervoor slechts drie.

Fortuna ziet Paul Gladon naar Armenië vertrekken

13:14 uur Fortuna Sittard heeft per direct afscheid genomen van Paul Gladon. De aanvaller vervolgt zijn loopbaan in Armenië, waar hij gaat spelen voor koploper FC Noah.

„Het is allemaal heel snel gegaan”, aldus de 31 jaar oude Gladon. „Het was geen eenvoudige keuze, ik heb er wel echt goed over na moeten denken. Voor mij en mijn gezin is Limburg in korte tijd vertrouwd gaan voelen, we hebben het ook altijd enorm naar ons zin gehad. Daarnaast hebben de supporters er ook altijd voor gezorgd dat ik me enorm gewaardeerd voelde. Ik weet zeker dat ik nog terugkom in Sittard.”

Volgens technisch manager Americo Branco heeft Fortuna meerdere pogingen gedaan om Gladon te behouden. Branco zegt dat Gladon vervolgens „zijn zinnen heeft gezet op een lucratief buitenlands avontuur.”

Gladon speelde onder meer voor Heracles Almelo, FC Groningen en Willem II. Hij stond ook onder contract bij de Engelse club Wolverhampton Wanderers.

Heerenveen legt clubloze doelman Van der Hart vast

10:39 uur sc Heerenveen heeft doelman Mickey van der Hart vastgelegd. De 29-jarige keeper speelde vorig seizoen voor FC Emmen, waarmee hij via de play-offs degradeerde uit de Eredivisie. Aangezien het contract van Van der Hart in Emmen deze zomer afliep, kon Heerenveen hem transfervrij vastleggen.

„Mickey heeft bijna 250 duels in het profvoetbal achter zijn naam staan. We denken dat het een doelman is die met zijn karakter en ervaring goed past bij de spelersgroep”, aldus algemeen directeur Ferry de Haan van Heerenveen, waarbij Oranje-international Andries Noppert de nummer 1 onder de lat is. Mogelijk vertrekt Noppert nog deze zomer uit Friesland.

Van der Hart komt uit de jeugdopleiding van Ajax. Hij keepte daarna voor Go Ahead Eagles, PEC Zwolle en de Poolse club Lech Poznan. Van der Hart ondertekende bij Heerenveen een contract voor twee jaar. De ploeg van trainer Kees van Wonderen won de eerste twee competitiewedstrijden van het seizoen. Zondag speelt Heerenveen in het eigen Abe Lenstra-stadion tegen Sparta Rotterdam.

Jeugdinternational Burger staat voor vertrek bij FC Basel

10:30 uur Wouter Burger staat op het punt een transfer te maken. Volgens FC Basel, de huidige werkgever van de Nederlandse jeugdinternational, is de 23-jarige middenvelder in gesprek met een andere club. Burger ontbrak daardoor donderdag met toestemming van Basel op de training.

Naar verluidt stapt de oud-speler van Feyenoord, Excelsior en Sparta Rotterdam over naar Stoke City, dat in de Engelse tweede divisie speelt (het Championship). Burger heeft bij Basel nog een contract tot de zomer van 2025. Hij verruilde Feyenoord twee jaar geleden voor de Zwitserse topclub.

De middenvelder maakte afgelopen zomer deel uit van de EK-selectie van Jong Oranje. De Nederlandse talenten kwamen niet door de groepsfase heen.

WOENSDAG 23 AUGUSTUS

Laporte kondigt afscheid bij Manchester City aan

Aymeric Laporte heeft in een video op sociale media zijn afscheid bij Manchester City aangekondigd. De 29-jarige Spaanse verdediger gaat naar alle waarschijnlijkheid naar Al-Nassr uit Saudi-Arabië, de club van Cristiano Ronaldo.

„Ik wil iedereen bedanken die deze reis mogelijk heeft gemaakt: het bestuur, de trainers en de hele staf, elke ploegmaat met wie ik de kleedkamer heb gedeeld en natuurlijk jullie allemaal”, sprak Laporte tegen de supporters van ManCity. „Het was een eer en een genoegen om deze clubkleuren te dragen en ik hoop dat jullie me hiervoor op een positieve manier zullen herinneren. Ik wens jullie het allerbeste voor de toekomst en ik zal jullie altijd in de gaten houden.”

Laporte kwam in januari 2018 over van Athletic Club. Hij won onder meer de Champions League, vijf landstitels en twee keer de FA Cup in zijn periode bij Manchester.

Nottingham Forest huurt Argentijnse wereldkampioen Montiel

20.27 uur: Nottingham Forest heeft de Argentijnse international Gonzalo Montiel tot het einde van het seizoen gehuurd van Sevilla. De club uit de Premier League meldde dat het tijdelijke verblijf van de 26-jarige verdediger volgende zomer permanent zou kunnen worden.

„Ik kom hier vol verwachtingen, om te spelen en te laten zien wat ik kan”, zei Montiel. „Ik heb ook honger om trofeeën te winnen, dit is het moment om dat te laten zien. Ik kijk al sinds mijn kindertijd naar de Premier League, ik keek elke wedstrijd. Als speler wil je in de beste competitie spelen en de Premier League is precies dat.”

Montiel speelde in Argentinië voor River Plate, waarna hij in 2021 naar Spanje vertrok. Bij Sevilla speelde hij 72 wedstrijden en won hij vorig seizoen de Europa League. De rechtsachter veroverde eind vorig jaar met Argentinië de wereldtitel tijdens het WK in Qatar. Montiel schoot in de finale tegen Frankrijk de beslissende strafschop binnen.

Manchester City breekt contract gewilde Bernardo Silva open

20.08 uur: Manchester City heeft het contract van Bernardo Silva opengebroken en met een jaar verlengd, tot de zomer van 2026. De 29-jarige Portugese middenvelder stond volgens verscheidene media in de belangstelling van FC Barcelona en Paris Saint-Germain, maar kiest voor een langer verblijf bij de Engelse topclub.

Silva voetbalt sinds 2017 bij Manchester City, dat vorig seizoen de Champions League, Engelse landstitel en FA Cup won. Eerder kwam de 82-voudig international uit voor AS Monaco en Benfica.

Karlsson naar Serie A

18.24 uur: Jesper Karlsson vervolgt zijn loopbaan bij Bologna FC. Bij de Italiaanse Serie A-club komt hij onder anderen oud-ploeggenoot Sam Beukema weer tegen, die afgelopen zomer naar Bologna verkaste

De 25-jarige Karlsson belandde drie jaar geleden bij AZ. Hij kwam destijds over van Elfsborg IF uit zijn geboorteland Zweden. In drie seizoenen kwam de Zweeds international tot 124 officiële duels. Bovendien zorgde hij voor 33 assists en 46 doelpunten.

Phillipp Mwene vertrekt bij PSV

16.38 uur: Phillipp Mwene vertrekt na twee seizoenen bij PSV. Mwene speelde 73 wedstrijden voor de Eindhovense club en won vijf prijzen in Eindhoven en keert terug bij Bundesliga-club Mainz, zijn vorige werkgever. Met PSV won de international van Oostenrijker twee keer de KNVB-beker en drie keer de Johan Cruijff Schaal.

In Duitsland kwam Mwene achtereenvolgens uit voor VfB Stuttgart (tweede elftal), Kaiserslautern en FSV Mainz. Volgens Duitse bronnen vertrekt Mwene voor 1 miljoen euro.

Pavard meldt zich ziek bij Bayern en wil naar Internazionale

14.52 uur: Benjamin Pavard heeft zich woensdag ziek gemeld bij Bayern München. De 27-jarige Franse verdediger staat op het punt over te stappen naar Internazionale en trainde niet meer mee.

Bayern München wil Pavard volgens Duitse media wel laten gaan, maar pas op het moment dat ze een vervanger hebben gehaald.

Pavard voetbalde vier seizoenen lang voor Bayern, waar hij nog een contract tot volgend jaar zomer heeft.

FC Volendam legt Zuid-Afrikaanse international Le Roux vast

12.48 uur: FC Volendam heeft de Zuid-Afrikaanse international Luke Le Roux gecontracteerd. De 23-jarige middenvelder, die tot medio 2026 gaat tekenen, komt over van het Zweedse Varbergs BoIS.

„Luke heeft zich in Zweden stapsgewijs ontwikkeld tot een uitstekende speler, die inmiddels ook international van zijn land is”, aldus technisch directeur Jasper van Leeuwen. „Dat hij nu naar Volendam komt, is echt een kwaliteitsinjectie voor ons team. Daarnaast zit er ook nog veel rek in Luke, dus we kijken uit naar een mooi nieuw ontwikkelingstraject.”

Varbergs BoIS nam Le Roux, die tot op heden vijf interlands heeft gespeeld, in 2020 over van het Zuid-Afrikaanse SuperSport United.

De transfer van de middenvelder is onder voorbehoud van de afronding van het papierwerk en de werkvergunning, aldus de Volendammers. De club is dit seizoen nog puntloos na twee speelronden.

FC Utrecht huurt Oscar Fraulo van Borussia Mönchengladbach

11:15 uur: FC Utrecht huurt de Deense middenvelder Oscar Fraulo dit seizoen van Borussia Mönchengladbach. De Utrechters hebben ook een koopoptie op Fraulo bedongen.

„Een complete middenvelder, die op bijna alle posities op het middenveld kan spelen. Hij is ambitieus, zelfverzekerd, gretig en speelt met een hoge intensiteit”, aldus technisch directeur Jordy Zuidam. „Oscar heeft veel dynamiek en een goede trap. Met de scouting volgen we hem al lange tijd. Wij zijn content met de komst van Oscar naar FC Utrecht en zien op basis van zijn kwaliteiten en potentieel in hem een waardevolle toevoeging.”

Gladbach nam Fraulo, een vaste waarde in de jeugdelftallen van Denemarken, vorig jaar over van het Deense FC Midtjylland. Hij heeft nog een contract tot medio 2026 in Duitsland.

DINSDAG 22 AUGUSTUS

AC Milan haalt met Argentijn Pellegrino negende versterking

21.18 uur: AC Milan heeft Marco Pellegrino aan de selectie toegevoegd. De 21-jarige Argentijnse verdediger komt uit eigen land over van de club Platense en ondertekent bij de Italianen een contract voor vijf jaar.

Pellegrino doorliep de jeugdopleiding bij Platense, dat uitkomt op het hoogste niveau. In maart maakte hij zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam zeventien keer in actie en scoorde één keer. Pellegrino is de negende versterking deze transferperiode voor AC Milan, dat onder anderen middenvelder Tijjani Reijnders van AZ overnam. Milan begon de competitie maandag met een 2-0 zege bij Bologna.

Mavropanos van Stuttgart naar West Ham United

20.28 uur: West Ham United heeft de Griekse international Konstantinos Mavropanos overgenomen van VfB Stuttgart. De 25-jarige verdediger tekende een contract voor vijf jaar. Volgens diverse media maakt de Londense club circa 20 miljoen euro over aan Stuttgart.

Mavropanos stond eerder tussen 2018 en 2022 onder contract bij stadgenoot Arsenal. Mede door huurperiodes bij 1. FC Nürnberg en Stuttgart kwam hij niet verder dan zeven optredens in de Premier League. Stuttgart nam hem in 2022 definitief over. Mavropanos is de derde grote aankoop van West Ham na oud-Ajacied Edson Alvarez en James Ward-Prowse, die overkwam van Southampton.

Otavio voor vele miljoenen naar club Ronaldo

19.37 uur: Otavio is de volgende voetballer die naar Saoedi-Arabië vertrekt. De 28-jarige Portugese middenvelder verruilt FC Porto voor Al-Nassr, de club waar zijn landgenoot Cristiano Ronaldo speelt. Volgens Portugese media betaalt Al-Nassr zo’n 60 miljoen euro voor Otavio, die sinds 2014 bij Porto onder contract stond. In het seizoen 2015/2016 werd hij verhuurd aan Vitoria Guimaraes.

Otavio kwam bij Porto tot 283 wedstrijden, waarin hij 31 keer scoorde en 75 assists gaf. Met Porto werd de 14-voudig international drie keer landskampioen (2018, 2020, 2022), won hij drie keer de beker (2020, 2022, 2023) en twee keer de Super Cup (2019, 2021). Bij Al-Nassr spelen, naast Ronaldo, onder anderen Sadio Mané, Marcelo Brozovic, Alex Telles, Seko Fofana en David Ospina.

Aanvaller Van Mieghem verruilt FC Volendam voor ADO Den Haag

18.54 uur: Daryl van Mieghem gaat opnieuw in de eerste divisie voetballen. De 33-jarige aanvaller maakt de overstap van FC Volendam naar ADO Den Haag. Van Mieghem was afgelopen weekeinde in de met 4-1 verloren competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles nog trefzeker voor Volendam, waar hij nog een contract voor een jaar had.

„Ik heb goede gesprekken gehad met de club, waardoor ik besloten heb de overstap naar Den Haag te willen maken. ADO is een grote club, met een fanatieke en trouwe achterban”, aldus Van Mieghem, die vorig seizoen in de Eredivisie acht keer scoorde voor Volendam en het jaar daarvoor in de eerste divisie elf keer.

Van Mieghem kwam eerder uit voor Heracles Almelo, Telstar, Excelsior en De Graafschap.

Newcastle huurt concurrent van Ian Maatsen van Chelsea

11:54 uur Lewis Hall is de nieuwste ploeggenoot van Sven Botman bij Newcastle United. De linksback komt op huurbasis over van Chelsea. Newcastle kan hem volgend jaar definitief overnemen, naar verluidt voor ruim 30 miljoen euro.

De 18-jarige Hall speelde twaalf keer voor de hoofdmacht van Chelsea. Hij is de vijfde aanwinst van Newcastle voor dit seizoen, na Sandro Tonali (AC Milan), Harvey Barnes (Leicester City), Tino Livramento (Southampton) en Yankuba Minteh (Odense BK). Newcastle heeft Minteh aan Feyenoord verhuurd.

Hall moest bij Chelsea onder meer concurreren met Ian Maatsen, die door bondscoach Ronald Koeman is opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de komende duels met Griekenland en Ierland in de EK-kwalificatie.

Excelsior huurt middenvelder Sandra van Club Brugge

10:18 uur Cisse Sandra voetbalt dit seizoen voor Excelsior. De club uit Rotterdam huurt de 19-jarige middenvelder van Club Brugge, waarvoor hij op 17-jarige leeftijd een wedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de Champions League speelde.

„Cisse is een aanvallend ingestelde middenvelder”, vertelt technisch manager Niels van Duinen over de Belgische aanwinst van Excelsior. „Hij heeft een goed inzicht en het vermogen om een goal te maken. Hij is al meer dan twee jaar onderdeel van de A-selectie van Club Brugge. Excelsior is voor hem een logische vervolgstap in zijn ontwikkeling. Wij zijn blij dat hij onze ploeg komt versterken.”

Sandra bekeek zaterdag het thuisduel van Excelsior met Ajax (2-2) in het stadion. „Ik heb daar een heel positief gevoel aan overgehouden. Ik zag veel kwaliteit, toch tegen een tegenstander als Ajax. Mooi dat ze het resultaat hebben vastgehouden, al werd het naar het einde toe fysiek iets lastiger. Ik heb speelminuten nodig en Excelsior biedt mij een goed podium aan om mezelf te tonen.”

MAANDAG 21 AUGUSTUS

VfL Wolfsburg wil Van Hooijdonk

23.29 uur: VfL Wolfsburg heeft het oog laten vallen op Sydney van Hooijdonk. De Duitse club heeft zich gemeld bij het Italiaanse Bologna, waar de spits verhuurd mag worden omdat hij weinig perspectief op speeltijd heeft.

Van Hooijdonk viel maandagavond kort in tijdens het door Bologna met 2-0 verloren thuisduel met AC Milan. Namens Milan gaf Tijjani Reijnders de assist bij de openingsgoal van Olivier Giroud. Christian Pulisic maakte de andere Milanese treffer.

AZ dreigt Karlsson kwijt te raken aan Bologna

22.15 uur: AZ dreigt na Sam Beukema nog een speler kwijt te raken aan FC Bologna. Italiaanse bronnen melden dat een transfer van de Zweedse aanvaller Jesper Karlsson in een vergevorderd stadium is en dat wordt bevestigd door een bron rond AZ.

Karlsson kwam drie jaar geleden voor 2,6 miljoen euro van Elfsborg naar AZ en heeft in Alkmaar 124 duels achter zijn naam waarin hij 46 goals maakte en 33 assists verzorgde. Met de transfer zou volgens Italiaanse bronnen zo’n 11 miljoen euro zijn gemoeid. Dat zou lager zijn dan waar AZ aanvankelijk op inzette.

Voor de linksbuitenpositie heeft AZ al Ruben van Bommel aangetrokken. Million Manhoef (Vitesse) is nog steeds in beeld om de selectie te versterken als rechtsbuiten maar de Arnhemse club wil nog niet meewerken aan een transfer. Ook Pantelis Hatzidiakos wordt in verband gebracht met een Italiaanse transfer.

Nadat een mogelijke overgang naar Serie B-club Sampdoria niet doorging, kwam promovendus Cagliari in beeld.

Excelsior haalt oud-Feyenoorder Smeulers terug naar Nederland

18.21 uur: Excelsior heeft Ian Smeulers aan de selectie toegevoegd. De 23-jarige linkervleugelverdediger komt over van de Noorse club Sandefjord Fotball.

Smeulers doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord, maar wist bij de regerend landskampioen niet door te breken. De Rotterdammers verhuurden hem aan FC Dordrecht en Willem II voordat hij naar Noorwegen vertrok.

„Na het vertrek van Nathan Tjoe-A-On naar Swansea City AFC, waren we op zoek naar een speler voor de linksbackpositie. We willen alle posities dubbel bezet hebben”, zegt Niels van Duinen, technisch manager van Excelsior. „Ian is opgeleid als linksback en bekend met de Nederlandse competitie. Hij wilde na twee seizoenen in Noorwegen gevoetbald te hebben, graag terugkeren naar Rotterdam. Met hem voegen we bravoure toe aan onze groep.”

Excelsior speelde de eerste twee competitiewedstrijden, tegen NEC en Ajax, met de Fransman Arthur Zagre als linksback.

Almere City FC huurt Franse aanvaller Cathline

13.10 uur: Almere City FC huurt de Franse aanvaller Yoann Cathline voor één seizoen van FC Lorient. De club uit Flevoland, debutant in de Eredivisie, is na twee duels nog puntloos.

„Yoann is een snelle wendbare buitenspeler met diepte en creativiteit. De komst van Yoann biedt ons meerdere aanvallende mogelijkheden”, aldus technisch manager Johan Hansma.

Cathline kwam afgelopen seizoen tot 23 duels voor de Franse club FC Lorient, die vorig jaar overkwam van Guingamp. Hij kwam ook uit voor Frankrijk Onder 20.

Almere City wacht zondag de uitwedstrijd tegen Feyenoord.

Heerenveen neemt Brouwers over van FC Utrecht

10.15 uur: SC Heerenveen neemt Luuk Brouwers over van FC Utrecht. De middenvelder wordt dit seizoen gehuurd, maar de Friezen hebben een verplichte optie tot koop. De 25-jarige Brouwer heeft tot de zomer van 2027 getekend in Heerenveen.

„We volgen Luuk al langere tijd. Toen wij doorkregen dat zijn perspectief op speelminuten bij FC Utrecht dit seizoen minder werd, hebben we ons direct weer gemeld”, aldus algemeen directeur Ferry de Haan. „Hij heeft bewezen een multifunctionele middenvelder te zijn die ook een doelpunt kan maken. Wij willen FC Utrecht bedanken voor hun medewerking omtrent deze transfer. We hebben veel vertrouwen in Luuk en zijn dan ook blij met zijn komst.”

Brouwers kent sc Heerenveen-trainer Kees van Wonderen uit zijn tijd bij Go Ahead Eagles. Hij verliet die club in 2022 voor FC Utrecht.

ZONDAG 20 AUGUSTUS

Sevilla haalt vervanger doelman Bono uit Noorwegen

17.36 uur: De Spaanse voetbalclub Sevilla heeft de Noorse international Ørjan Nyland aangetrokken als vervanger van de vertrokken doelman Yassine Bounou, ook wel bekend als Bono. De 32-jarige Nyland zat zonder club na zijn vertrek bij RB Leipzig en kon door Sevilla transfervrij worden vastgelegd. De keeper speelde 46 interlands voor Noorwegen.

Met Bono onder de lat won Sevilla in de afgelopen drie seizoenen twee keer de Europa League, in 2020 en 2023. De Marokkaanse international stopte in de finale van afgelopen seizoen tegen AS Roma twee strafschoppen. Hij blonk eind vorig jaar al uit op het WK in Qatar, waar hij met Marokko de halve finales haalde.

De 32-jarige Bono verhuisde deze week net als veel andere topvoetballers uit Europa naar Saudi-Arabië. Hij ondertekende een lucratief contract bij Al-Hilal, dat de voorbije dagen ook Neymar en Aleksandar Mitrovic vastlegde.

VRIJDAG 18 AUGUSTUS

Voormalig FC Twente-aanvaller Chadli definitief naar Westerlo

17.36 uur: Westerlo heeft Nacer Chadli definitief overgenomen van het Turkse Basaksehir. De 34-jarige aanvaller speelde afgelopen seizoen al op huurbasis voor de Belgische voetbalclub.

Chadli zette zijn handtekening onder een 1-jarig contract. In Nederland maakte hij in het verleden naam bij AGOVV en FC Twente.

In 2013 verkaste Chadli naar Engeland, waar hij voor Tottenham Hotspur en West Bromwich Albion uitkwam. Na periodes bij AS Monaco en Anderlecht belandde Chadli in 2020 in Turkije.

De 66-voudig international van België kon bij Basaksehir niet genoeg zijn stempel drukken en trok vorig jaar september naar Westerlo, hopend op een selectie voor het WK voetbal in Qatar. Die bleef uit en in mei zwaaide hij af bij de Rode Duivels.

Van de Streek vervolgt loopbaan bij Turkse Antalyaspor

14.59 uur: Sander van de Streek vervolgt zijn carrière op het Turkse hoogste niveau. De 30-jarige aanvallende middenvelder heeft voor twee jaar getekend bij Antalyaspor, met een optie voor een extra jaar.

Van de Streek speelde de afgelopen zes jaar bij FC Utrecht, kon ook blijven in de Domstad, maar koos ervoor om gebruik te maken van zijn transfervrije status.

De oud-speler van Vitesse en SC Cambuur speelde 212 competitiewedstrijden voor FC Utrecht en scoorde daarin 57 keer.

Antalyaspor werd vorig seizoen dertiende in de Turkse competitie.

Liverpool presenteert Japanse international Endo

14.40 uur: Liverpool heeft de Japanner Wataru Endo aan de selectie toegevoegd. De 30-jarige middenvelder wordt overgenomen van het Duitse VfB Stuttgart.

De Japanse international heeft voor vier jaar getekend bij Liverpool en kost de Engelsen naar verluidt zo’n 20 miljoen euro.

Endo kwam vijf jaar geleden vanuit Japan naar Europa en speelde eerst in België bij Sint-Truiden. In 2019 ging hij op huurbasis naar Stuttgart en een jaar later werd Endo definitief ingelijfd.

„Ik ben ontzettend blij”, aldus Endo in een eerste reactie. „Het is voor mij altijd een droom geweest om in de Premier League te spelen. Liverpool is ook nog eens een van de grootste clubs ter wereld.”

Oud-topscorer Finnbogason vervolgt loopbaan bij KAS Eupen

14.35 uur: Alfred Finnbogason vervolgt zijn carrière bij KAS Eupen. De 34-jarige IJslandse international, die in het verleden furore maakte bij sc Heerenveen, tekende een tweejarig contract bij de Belgische club.

„We wilden de centrale as van ons team versterken met ervaren spelers. Daarbij keken we vooral naar kwaliteit en karakter. Alfred voldoet aan deze criteria en wil zich opnieuw bewijzen in onze competitie”, zei algemeen directeur Christoph Henkel.

Finnbogason speelde tussen 2012 en 2014 bij Heerenveen. Hij maakte 53 doelpunten in 65 wedstrijden voor de Friese club. In zijn tweede seizoen werd hij met 29 treffers topscorer van de Eredivisie.

Finnbogason speelde in het verleden ook voor onder meer Sporting Lokeren, Real Sociedad en FC Augsburg. Vorig seizoen kwam hij uit voor het Deense Lyngby.

Chelsea legt Belgische middenvelder Lavia voor zeven jaar vast

11:41 uur Chelsea heeft middenvelder Roméo Lavia overgenomen van Southampton. De 19-jarige Belg tekende een contract voor zeven jaar. Volgens mediaberichten zou de club uit Londen circa 60 miljoen euro hebben betaald voor de nieuwe aanwinst.

„Ik ben erg blij om bij Chelsea te komen en deel uit te maken van dit mooie project”, zei Lavia. „Het is een geweldige voetbalclub met een grote geschiedenis en ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan. Ik kan niet wachten om al mijn nieuwe teamgenoten te ontmoeten en samen wat op te bouwen en geweldige dingen te bereiken.”

Lavia doorliep in België de jeugdopleiding van Anderlecht, voordat hij in 2020 overstapte naar Manchester City. Hij wist niet door te breken in Manchester en vervolgde vorige zomer zijn carrière bij Southampton. Lavia maakte in maart zijn debuut voor het Belgische elftal.

