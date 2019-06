’Dumoulin is in een rollercoaster terechtgekomen’

Een gehavende Tom Dumoulin passeert de finish van de vierde rit van de Giro d’Italia. Het is maar de vraag of de Limburger meedoet aan de Tour de France. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

LA PLAGNE - Hij zat een dikke drie uur in zijn eentje in de auto toen hij op de Franse snelweg naar het zuiden voorbij Nancy de definitieve beslissing nam. Met een lange snee in zijn knie, die met liefst tien hechtingen werd gedicht, had het voor Tom Dumoulin eigenlijk weinig zin om daags na zijn operatie naar de hoogtestage in La Plagne te gaan. Wat had hij daar nu te zoeken met deze blessure? Hij besloot de afrit te pakken en rechtsomkeer te maken naar Limburg om in alle rust zijn wond te laten genezen en daarna te beoordelen of de Tour nog een haalbare zaak is.