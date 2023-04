Premium Het beste van De Telegraaf

Wat is het verhaal achter de traditie van het groene jasje bij The Masters?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Als de magnolia’s en azalea’s in volle bloei staan, maakt de golfwereld zich op voor The Masters. De enige van de vier majors die altijd op dezelfde plaats wordt gespeeld, de baan van Augusta National. Tradities worden er ’hardnekkig’ in stand gehouden, zoals het Champions Dinner en het iconische groene jasje. Wat is het verhaal hierachter? Kan Tiger Woods het record van Jack Nicklaus evenaren en welke Nederlanders kregen in de 87-jarige geschiedenis een uitnodiging voor het golfwalhalla?