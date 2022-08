Seizoensopening Barcelona eindigt in mineur

De Pool Robert Lewandowski wist zich bij zijn eerste officiële wedstrijd voor Barça niet te onderscheiden. De van Bayern München overgekomen spits speelde de hele wedstrijd, nadat hij op het laatste moment speelgerechtigd was verklaard.

Frenkie de Jong viel na een uur in voor Gavi en Memphis Depay bleef de hele wedstrijd op de bank. In de slotfase moest FC Barcelona met tien man verder na een rode kaart voor captain Sergio Busquets, die Radamel Falcao in zijn gezicht raakte.

Sevilla begon vrijdag eveneens niet goed aan het nieuwe voetbalseizoen in Spanje. Het elftal van trainer Julen Lopetegui verloor met 2-1 bij Osasuna. Sevilla, waar verdediger Karim Rekik een basisplaats had, eindigde vorig seizoen als vierde in La Liga. Aimar Oroz bezorgde Osasuna de winst door een kwartier voor tijd een strafschop te benutten.

Karim Rekik Ⓒ ProShots

