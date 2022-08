Seizoensopening Barcelona eindigt in mineur, Xavi vraagt om geduld

De Pool Robert Lewandowski wist zich bij zijn eerste officiële wedstrijd voor Barça niet te onderscheiden. De van Bayern München overgekomen spits speelde de hele wedstrijd, nadat hij op het laatste moment speelgerechtigd was verklaard. Tien minuten voor tijd schoot hij rakelings naast met links.

Frenkie de Jong viel na een uur in voor Gavi en Memphis Depay bleef de hele wedstrijd op de bank. Ansu Fati en Pierre-Emerick Aubameyang vielen in de slotfase in, maar ook zij wisten niet voor de bevrijdende 1-0 te zorgen. Jules Koundé ontbrak nog bij de thuisploeg, omdat hij nog niet was ingeschreven.

In de slotfase moest FC Barcelona met tien man verder na een rode kaart voor captain Sergio Busquets, die Radamel Falcao in zijn gezicht raakte. Kort daarna leek Falcao de 0-1 te maken, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Regerend kampioen Real Madrid komt zondagavond om 22.00 uur in actie. Almeria is de eerste tegenstander.

Geduld en vertrouwen

Trainer Xavi heeft na de tegenvallende start van het seizoen om geduld gevraagd. Hoewel Barcelona deze zomer flink investeerde in de selectie, verspeelde de Catalaanse ploeg bij de start van La Liga direct punten in Camp Nou.

„We willen graag laten zien dat we op de goede weg zijn, maar dit is pas het begin. We vragen om geduld en vertrouwen in dit team”, aldus Xavi. „We blijven hard werken, er komen betere tijden aan.”

De oefenmeester ging ook nog in op de wisselbeurt van Frenkie de Jong. Barcelona wil de Nederlandse middenvelder graag verkopen om ruimte te maken in het beperkte salarisbudget. De Jong, die sowieso nog achterstallig salaris moet ontvangen, blijft echter liever in Camp Nou. De international van Oranje deed tegen Rayo Vallecano het laatste half uur mee.

„Frenkie is geen wisselspeler”, zei Xavi. „Ik weet niet wat de komende weken gaat gebeuren op de transfermarkt. Maar ik kan garanderen dat als hij blijft, hij belangrijk voor ons gaat zijn. Ons doel is om prijzen te winnen. Als dat niet lukt, is het een teleurstellend seizoen. We kunnen nu niet zeggen dat we niet voor de prijzen gaan omdat we tegen Rayo Vallecano hebben gelijkgespeeld.”

Sevilla begon vrijdag eveneens niet goed aan het nieuwe voetbalseizoen in Spanje. Het elftal van trainer Julen Lopetegui verloor met 2-1 bij Osasuna. Sevilla, waar verdediger Karim Rekik een basisplaats had, eindigde vorig seizoen als vierde in La Liga. Aimar Oroz bezorgde Osasuna de winst door een kwartier voor tijd een strafschop te benutten.

