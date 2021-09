Red Bull-teambaas Christian Horner: ’Alsof je drie dagen in een nachtclub staat’

„De sfeer hier is niet te beschrijven”, aldus Horner. „Ik heb dit in mijn carrière nog nooit gezien. Dat één coureur zoveel support krijgt. Het lijkt hier alsof je drie dagen achter elkaar in een volle nachtclub staat. Het geluid is ongekend. Ik ben heel trots op de manier waarop Max daarmee omgaat, net als het hele team.”

Horner verwacht wel dat Red Bull het de komende races in Monza en Sochi lastiger gaat krijgen. „Dat zijn circuits waar het motorische vermogen heel belangrijk is. Ik vermoed dat Mercedes daar in het voordeel is, maar het zit dicht bij elkaar. Wij moeten de schade die weekenden zoveel mogelijk beperken.”

De teambaas beseft dat de inhaalactie van Verstappen bij Valtteri Bottas, in ronde 31, zondag cruciaal is geweest in Zandvoort. „Dat was heel belangrijk. Als Max veel rondes achter Valtteri vast had gezeten, was hij kwetsbaarder geworden. Onze twee-stopper pakte goed uit. Max reed heel sterk, vanaf de eerste tot de laatste seconde.”