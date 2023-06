Gretige Van der Poel voelt topvorm naderen: ’Alles gaat volgens plan’

Van der Poel is momenteel op hoogtestage in La Plagne en dat gaat volgens hem heel goed. „Er is hier verder niet veel te doen, dus is het gemakkelijk om uren te maken”, zei hij. Met een succesvol voorjaar achter de rug bereidt de 28-jarige renner zich met zo’n tien man van de ploeg op hoogte voor op het tweede deel van het seizoen. „Het terug opbouwen van de vorm is niet zo moeilijk. Mijn vorm is heel goed, alles gaat volgens plan”, geeft hij aan. De rug van de renner blijft een aandachtspunt. „Ik ga naar de gym en als ik eraan werk blijft het oké en wordt het zelfs beter.”

Mountainbike

Het winnen van een etappe in de Ronde van Frankrijk is een doel voor Van der Poel, maar daarnaast wil hij in goede vorm Parijs halen met het oog op de WK wielrennen die kort daarop volgen in Schotland. Daar doet Van der Poel niet alleen mee aan het WK op de weg, maar daarna ook op de mountainbike. „We zijn toch al in Glasgow, ik ga me aanpassen aan de mountainbike en misschien gebeurt er iets moois.”

Van der Poel kijkt er eerst naar uit om voor het eerst met een goede voorbereiding aan de Tour te beginnen. Deze nieuwe aanpak met meer trainen past volgens hem bij het moderne wielrennen, waar in iedere wedstrijd zo’n hoog niveau is dat hij niet meer slecht voorbereid aan de start wil staan. „Ik heb al genoeg wedstrijden gereden. Als ik start, wil ik ook zeker zijn dat het telt.” Of de nieuwe aanpak hem bevalt? „Het is mooi als het succesvol blijkt”, zegt hij.

Na de hoogtestage maakt Van der Piel zijn rentree in Dwars door het Hageland en de Ronde van België en niet in de Ronde van Zwitserland. „Ik wil in België voor overwinningen rijden. Het lijkt me beter om daar voluit te gaan dan in Zwitserland in de ’grupetto’ te zitten in de bergen.”

Daarna zal Van der Poel zich richten op de NK op de weg. „Dat is een moeilijke wedstrijd om te winnen, met ploegen die er met twintig renners rijden. Maar ik ga proberen te winnen.” Hetzelfde geldt volgens hem voor de openingsetappe van de Tour in het Baskenland in Bilbao. „Die rit is meteen vanaf de start heel zwaar. Ik ga het proberen, maar als de echte klimmers zich gaan bemoeien in de strijd om het geel wordt het lastig voor de klassiekerrenners.”