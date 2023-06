Van der Poel in augustus ook in actie op WK mountainbike

De wielrenner is dit jaar nog niet in actie gekomen op de mountainbike en zal ook bij de komende wereldbekerwedstrijden ontbreken. "We hebben het er met de ploeg over gehad en ik ga meedoen aan het WK zonder echte voorbereiding. Ik ben toch in Glasgow. Ik start zonder enige druk en probeer me na de wegwedstrijd aan te passen aan de mountainbike. Misschien kan er iets moois gebeuren."

De 28-jarige Van der Poel heeft het WK op de weg in Glasgow in augustus tot een van zijn hoofddoelen gemaakt. Het WK mountainbike is na het WK op de weg, ook in Schotland. Of hij daarna in het seizoen ook nog andere wedstrijden op de mountainbike rijdt, is nog niet beslist.