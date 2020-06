Speeldata Serie A bekend: zes volle voetbalweken

Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo (R) moeten flink aan de bak in de Serie A.

Het restant van het onderbroken seizoen in de Italiaanse Serie A zal in zes weken worden afgewerkt. Het nieuwe speelschema voor vier inhaalwedstrijden en twaalf complete competitieronden begint op 20 juni en eindigt op 2 augustus. Gedurende die periode zal er bijna op elke dag worden gevoetbald in de Serie A, die door de uitbraak van het coronavirus sinds 9 maart stilviel.