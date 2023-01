Premium Het beste van De Telegraaf

Na nieuwe misstap is spanning te snijden in top Bundesliga Wat is er aan de hand met recordkampioen Bayern München?

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Matthijs de Ligt (tweede van links) en Ryan Gravenberch (tweede van rechts) balen na wéér een gelijkspel van Bayern München. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De laatste keer dat Bayern München géén kampioen van Duitsland werd? Voor het antwoord op die vraag zullen de meeste voetballiefhebbers even moeten graven. Borussia Dortmund was in 2012 de laatste ploeg die de kampioensschaal uit handen van Der Rekordmeister hield, en buiten de Bayern-aanhang hoopt iedereen in Duitsland vurig dat de 32-voudig kampioen dit jaar weer eens misgrijpt.