De ploeg van bondscoach Reinaldo Rueda ging in Montevideo tegen Uruguay in de blessuretijd onderuit (2-1). De Chileense voetballers waren woest op de arbitrage, die Uruguay voor rust een strafschop gaf en tot twee keer toe verzuimde om een penalty toe te kennen aan de bezoekende ploeg.

„Hoe lang worden zulke diefstallen nog toegestaan in Zuid-Amerika?”, schreef de Chileense oud-topspits Ivan Zamorano op Twitter. „Het zijn echte dieven. De wedstrijd is aan Uruguay gegeven.” Gary Medel, de aanvoerder van de nationale ploeg die vanwege een blessure ontbrak, schreef op Twitter: „Ik zeg niets om niet in de problemen te komen. Maar dit was verschrikkelijk, Conmebol.”

Conmebol, de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, kan een officiële klacht tegemoet zien van de Chileense spelersvakbond. „We zullen een formele klacht indienen bij de Conmebol en de bevoegde instanties. We willen weten op basis van welke criteria de scheidsrechter tot deze beslissingen kwam.”

Luis Suarez opende voor rust de score uit een strafschop, op advies van de VAR toegekend door de scheidsrechter uit Paraguay. Alexis Sanchez bracht Chili vroeg in de tweede helft op gelijke hoogte. In de extra tijd bezorgde invaller Maximiliano Gomez de Uruguayanen alsnog de winst.