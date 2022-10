Ajax-trainer Schreuder lijkt tegen Liverpool over Taylor te kunnen beschikken

Terwijl zijn ploeggenoten maandag een vrije dag hadden, werkte Taylor op De Toekomst een training af. Een dag eerder, de dag na RKC-Ajax, had hij al weer een deel van de groepstraining meegedaan.

Mocht Taylor dinsdag volledig kunnen meetrainen en geen reactie krijgen, dan lijkt hij tegen Liverpool op de bank te kunnen plaatsnemen. Duidelijk is wel dat Ajax en de speler zelf met het oog op het naderende WK geen risico willen nemen. Edson Alvarez is hersteld van een griepje waarmee hij afgelopen weekend kampte.

Ahmetcan Kaplan is op de weg terug. Ⓒ ProShots

Voor Ahmetcan Kaplan komt het Champions League-treffen van woensdag in de Johan Cruijff ArenA nog te vroeg. Maar de Turkse jeugdinternational maakt grote stappen in zijn herstel. Kaplan, die bij Jong Turkije geblesseerd raakte aan zijn knie, heeft bij Ajax de groepstraining weer deels hervat. Of de voor 9,5 miljoen euro van Trabzonspor overgekomen verdediger nog voor het WK nog zijn debuut maakt voor Ajax, is echter de vraag. De wedstrijd tegen Liverpool gaat woensdag om 21.00 uur van start.

Training

Taylor begon dinsdag gewoon aan de laatste training. Ook Devyne Rensch en Edson Álvarez waren erbij. Laatstgenoemde werd zaterdag in de rust van het uitduel met RKC Waalwijk gewisseld, omdat hij ziek was. De training van Ajax was een kwartier open voor media. Trainer Alfred Schreuder licht om 14.00 uur zijn plannen toe tijdens een persconferentie.

Ajax heeft nog een kleine kans om zich voor de achtste finales van de Champions League te kwalificeren. Daarvoor moet de nummer 3 van de poule eerst met minimaal twee doelpunten verschil van Liverpool winnen. In de laatste speelronde van de groepsfase moet Ajax dan ook Rangers FC verslaan en mag Liverpool geen punt tegen Napoli halen.

Ajax heeft een voorsprong van 3 punten op het nog puntloze Rangers FC. De nummer 3 van de poule speelt na de winterstop een extra kwalificatieronde in de Europa League.