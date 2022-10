Premium Het beste van De Telegraaf

Buitenlandse media: ’’Mad Max’ lijkt op dit moment onaantastbaar’

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Max Verstappen. Ⓒ AFP

„Max Verstappen zegt dat hij niet geïnteresseerd is in statistieken, maar hij weet er genoeg van om de omvang te begrijpen van wat hij zondag bij de Grand Prix van Mexico heeft bereikt”, begint Formule 1-verslaggever Andrew Benson van de BBC zijn analyse over de zege van Verstappen van zondagavond laat. „Verstappen wordt echt een dominante kampioen”, concludeert hij dan ook.