Kimberley Bos blijft steken op de zesde plek op het EK skeleton

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Rus zegeviert bij eerste dubbelpartij in Abu Dhabi

18.05 uur: Tennisster Arantxa Rus heeft haar eerste partij in het dubbelspel van 2021 gewonnen. De 30-jarige Westlandse was in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Abu Dhabi samen met de Sloveense Tamara Zidansek in twee sets te sterk voor de Georgische Oksana Kalashnikova en de Amerikaanse Sabrina Santamaria: 6-4 6-1.

Rus en Zidansek nemen het in de achtste finale op tegen de Belgische Kirsten Flipkens en de Franse Kristina Mladenovic. Flipkens moest eerder vrijdag in haar enkelpartij tegen de als eerste geplaatste Amerikaanse Sofia Kenin opgeven met een enkelblessure.

Rus werd donderdag in haar enkelpartij in de eerste ronde in Abu Dhabi uitgeschakeld door de jonge Chinese Wang Xiyu.

Skeleton: Bos sleet zich niet naar eremetaal op EK

17.03 uur: Kimberley Bos’ voorgevoel kwam uit. De enige Nederlandse skeletonster op topniveau eindigde vrijdagmiddag op de baan van Winterberg als zevende in de vijfde World Cup van deze winter. Waar de algemene verwachting was dat de Duitse vrouwen in ‘eigen huis’ de baas zouden zijn, greep de Elena Nikitina de dagzege.

Daarmee bemachtigde de Russische ook (voor het tweede jaar op een rij) de Europese titel. Ze troefde Janine Flock, de Oostenrijkse leidster in de World Cup over twee manches met 0,16 seconde af. De derde plaats ging wel naar een Duitse: Tina Hermann. Bos kwam als de nummer zes in de uitslag van het EK, omdat de voor haar gefinishte Elisbaeth Maier een Canadese is en dus alleen voor de World Cup-ranking meedeed.

,,Ik ga er niet vanuit dat ik weer zomaar een podiumplaats verover in de World Cup’’, zei Bos voor de race. ,,Dit is de baan waar de Duitse meiden zoveel meer trainingruns hebben kunnen maken. Het is daarom heel simpel: zijn moeten hier winnen. Of beter: normaal gesproken moet Duitsland 1, 2 en 3 worden, anders doen ze deze winter echt iets verkeerd’’, verklaarde Bos, doelend op het feit dat er nog geen enkele WC-overwinning naar de oosterburen is gegaan. Die rode draad werd in het Sauerland doorgetrokken.

Voetbal: Supporterscollectief start actie voor live-duels eerste divisie

16.32 uur: Supporterscollectief Nederland start een crowdfundingsactie om het live uitzenden van alle wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie mogelijk te blijven maken. Nadat ESPN (voorheen FOXSports) in de eerste en tweede periode alle duels heeft uitgezonden, dreigen vanaf de derde periode (15 januari) nog slechts vier duels per speelronde uitgezonden te worden. De clubs kunnen de kosten niet meer betalen.

Dit betekent dat supporters veel duels niet kunnen zien. Volgens het Supporterscollectief verliezen clubs daardoor mogelijk de binding met hun achterban. „Dat zet de toekomst van clubs onder nog grotere druk. De stadions zijn al bijna een jaar gesloten en het is nog niet duidelijk wanneer clubs weer publiek mogen ontvangen.”

Om ook de resterende zes wedstrijden uit te zenden, is voor de derde periode 400.000 euro extra nodig. Dat is 25.000 euro per club, maar de meeste clubs in de eerste divisie hebben dit geld niet op de plank liggen.

Voetbal: FIFA experimenteert met ’hersenschuddingswissel’ op WK clubs

14.17 uur: Al op het komende WK voor clubs in Qatar wordt getest met een extra wisselmogelijkheid in het geval het vermoeden bestaat dat een voetballer een hersenschudding heeft opgelopen. De mondiale federatie FIFA heeft daar toestemming voor gegeven. Het WK voor de continentale clubkampioenen wordt van 1 tot en met 11 februari gehouden in Qatar, dat eind 2022 ook de mondiale eindronde voor landen huisvest.

Vorige maand besloot de internationale spelregelcommissie IFAB dat er getest kan gaan worden met extra wissels bij een (mogelijke) hersenschudding. Deskundigen drongen al geruime tijd aan op zo’n maatregel. Vaak worden aangeslagen spelers bij hoofdletsel weer opgelapt en vervolgen ze de wedstrijd toch weer. Soms wordt dan later alsnog een lichte of zware hersenschudding geconstateerd.

Op het WK voor clubs mogen clubs per wedstrijd maximaal één speler extra wisselen bij verdenking van een hersenschudding. De trainers mogen per wedstrijd vijf reguliere wissels doorvoeren, twee meer dan normaal. Vanwege de coronaperikelen gaf de IFAB vorig jaar ook al toestemming om het aantal wisselmogelijkheden tijdelijk te verhogen van drie naar vijf.

Namens Europa doet Bayern München, de winnaar van de Champions League, mee aan het WK voor clubs.

Voetbal: Zidane gewoon op bank bij Real na negatieve test

12.18 uur: Real Madrid-trainer Zinédine Zidane kan zaterdagavond (21.00 uur) op de bank plaatsnemen als zijn ploeg het opneemt tegen Osasuna. De 48-jarige Fransman, die in quarantaine verbleef, heeft een negatieve coronatest afgelegd en La Liga gaf hem daarop toestemming om bij de uitwedstrijd aanwezig te zijn.

Zidane zat in quarantaine omdat hij in contact was geweest met een besmet persoon. Daardoor miste hij donderdag de training van Real.

Real Madrid is de nummer 2 van La Liga, achter stadgenoot Atlético Madrid.

Voetbal: Aston Villa ondanks coronaperikelen in FA Cup tegen Liverpool

11.51 uur: Hoewel de Engelse voetbalclub Aston Villa donderdag het trainingscomplex moest sluiten vanwege een uitbraak van het coronavirus binnen de selectie, gaat de bekerwedstrijd tegen Liverpool vrijdagavond gewoon door. Villa, de club van oud-Ajacied Anwar El Ghazi, neemt het vanaf 20.45 uur in de derde ronde van het toernooi om de FA Cup op tegen de Engelse kampioen.

Een groot gedeelte van de selectie en staf testte aan het begin van deze week positief op het coronavirus. De betrokkenen gingen direct in isolatie. Een tweede testronde op donderdag bracht nog meer besmettingen aan het licht. De club besloot daarop trainingscomplex Bodymoor Heath te sluiten.

De laatste training in aanloop naar het duel met Liverpool ging niet door. De wedstrijd op Villa Park in Birmingham wordt wel gespeeld, zo maakte de thuisclub vrijdagochtend bekend.

Tennis: Kenin ziet Belgische Flipkens opgeven in Abu Dhabi

11.28 uur: De Amerikaanse tennisster Sofia Kenin heeft door een opgave van de Belgische Kirsten Flipkens de derde ronde bereikt van het WTA-toernooi van Abu Dhabi. Flipkens liep in de slotfase van de tweede set een enkelblessure op.

De 34-jarige Flipkens, de nummer 86 van de wereld, had verrassend de eerste set met 7-5 gewonnen. In de tweede set leidde Kenin met 5-4.

De als eerste geplaatste Kenin, vorig jaar winnares van de Australian Open, treft in de derde ronde de winnares van het duel tussen de Tsjechische Barbora Krejcikova en Joelija Poetintseva, die voor Kazachstan uitkomt.

Kenin (22) speelt in Abu Dhabi haar eerste toernooi sinds de finale van Roland Garros, in oktober vorig jaar. De Poolse Iga Swiatek was haar in Parijs de baas.

Voetbal: Duel Go Ahead Eagles vanwege corona verplaatst

10.32 uur: De KNVB heeft de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen Go Ahead Eagles en TOP Oss twee dagen naar achteren geschoven. De clubs zouden elkaar vrijdagavond treffen in de Adelaarshorst in Deventer, maar op verzoek van Go Ahead is het duel uitgesteld naar zondagavond, aftrap 20.15 uur. De club uit Deventer heeft op dit moment onvoldoende wedstrijdfitte spelers, als gevolg van een flinke coronagolf binnen de selectie.

Trainer Kees van Wonderen heeft vanwege coronagevallen en blessures slechts tien veldspelers uit de A-selectie tot zijn beschikking en één keeper van de beloften. Na overleg tussen de clubarts en de bondsarts van de KNVB besloot de bond om de wedstrijd tegen TOP Oss naar zondag te verplaatsten.

Van Wonderen miste eerder in de week tegen Jong PSV tien spelers als gevolg van coronabesmettingen. Met veel jonge talenten in de ploeg wist Go Ahead Eagles, de nummer 7 van de ranglijst, dinsdagavond toch te winnen (3-2).

„We hebben toen ’gewoon’ gespeeld, zonder morren”, zegt algemeen directeur Jan Willem van Dop. „Wel veelal met spelers die maandenlang geen hele wedstrijd hebben gespeeld, omdat oefenwedstrijden niet toegestaan zijn. Met het oog op blessures was het onverantwoord om drie dagen later alweer te spelen. Zeker nu we geen wisselmogelijkheden hebben.”

Van Dop is blij dat zowel de KNVB als TOP Oss begrip heeft getoond. „Voor de voortgang van de competitie is gekozen om de wedstrijd nog wel in deze speelronde te spelen, maar dus op zondag. Die twee dagen maken al een heel verschil. Ik denk daarom dat je kunt spreken van een gulden middenweg.”

Tennis: Zverev zoekt nieuwe coach na breuk met Ferrer

08.42 uur: De Duitse tennisser Alexander Zverev moet op zoek naar een nieuwe coach. Vlak voor de start van het nieuwe seizoen kwam het tot een breuk met de Spanjaard David Ferrer. De samenwerking duurde slechts een half jaar. Met Ferrer als coach bereikte Zverev de finale van de US Open, waarin hij het moest afleggen tegen Dominic Thiem. De 23-jarige Duitser won daarna de twee ATP-toernooien in Keulen.

„Ik heb ’Sascha’ verteld dat ik liever niet verder ga, dat we niet samen het nieuwe seizoen ingaan”, zegt Ferrer in Spaanse media. Zverev, de nummer 7 van de wereld, bevestigt de breuk op Instagram. „Ik bedank David voor de maanden die we samen hebben doorgebracht op en naast de baan. Ik wil ook zijn familie bedanken, dat ze me de kans hebben gegeven om kostbare weken met David door te brengen gedurende deze moeilijke tijd. Ik heb enorm veel respect voor de manier waarop David tenniste en coacht.”

De 38-jarige Ferrer behoorde zelf jarenlang tot de top. De Spanjaard speelde in mei 2019 in Madrid zijn laatste partij, uitgerekend tegen Zverev.

Badminton: Levenslange schorsing Indonesische om matchfixing

08.14 uur: De mondiale badmintonfederatie BWF heeft drie badmintonners uit Indonesië levenslang geschorst vanwege hun aandeel in een matchfixingzaak. Vijf andere spelers uit Indonesië kregen schorsingen uiteenlopend van zes tot twaalf jaar. Het gaat om badmintonners die tot in 2019 in de lagere internationale competities actief waren, vooral in Azië.

De Indonesiërs hebben zich volgens de BWF schuldig gemaakt aan matchfixing, manipulatie en gokken op de uitkomst van badmintonpartijen. Een klokkenluider bracht de zaak aan het rollen. De acht badmintonners werden begin vorig jaar al voorlopig geschorst. Ze kunnen nu nog beroep aantekenen bij het internationaal sporttribunaal CAS.

Ook een Maleisiër die als vertegenwoordiger werkt bij een badmintonmerk dat internationale topspelers sponsort, is ook voor het leven geschorst. Hij bood spelers geld om het verloop van partijen te beïnvloeden.

Basketbal: Brooklyn Nets stoppen zegereeks Sixers

07.30 uur: De basketballers van Brooklyn Nets hebben in de NBA een einde gemaakt aan de zegereeks van Philadelphia 76ers. Na vijf overwinningen op rij gingen de ’Sixers’ in New York met 122-109 onderuit. Met zeven zeges tegenover nu twee nederlagen is Philadelphia wel nog steeds de best presterende ploeg in de eerste weken van het seizoen.

De Sixers moesten het in Brooklyn doen zonder Seth Curry. De broer van vedette Stephen Curry van Golden State Warriors kon vanwege een enkelblessure niet meedoen. Volgens Amerikaanse media zat de Amerikaan aanvankelijk wel op de bank, maar verliet hij na het eerste kwart de hal. Curry zou te horen hebben gekregen dat hij positief is getest op het coronavirus. Volgens ESPN moest de rest van de selectie na de wedstrijd in New York blijven voor contactonderzoek en een extra testronde.

Kampioen Los Angeles Lakers incasseerde tegen San Antonio Spurs de derde nederlaag van het seizoen: 118-109. LaMarcus Aldridge was met 28 punten de beste schutter bij de Spurs. Bij de Lakers kwam LeBron James tot 27 punten en hij gaf ook 12 assists. Dallas Mavericks won met 124-117 van Denver Nuggets. De Oost-Europeanen Luka Doncic (Mavericks) en Nikola Jokic (Nuggets) maakten beiden 38 punten.