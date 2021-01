Sport Kort: Brooklyn Nets stoppen zegereeks Sixers

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Brooklyn Nets stoppen zegereeks Sixers

07.30 uur: De basketballers van Brooklyn Nets hebben in de NBA een einde gemaakt aan de zegereeks van Philadelphia 76ers. Na vijf overwinningen op rij gingen de 'Sixers' in New York met 122-109 onderuit. Met zeven zeges tegenover nu twee nederlagen is Philadelphia wel nog steeds de best presterende ploeg in de eerste weken van het seizoen.

De Sixers moesten het in Brooklyn doen zonder Seth Curry. De broer van vedette Stephen Curry van Golden State Warriors kon vanwege een enkelblessure niet meedoen. Volgens Amerikaanse media zat de Amerikaan aanvankelijk wel op de bank, maar verliet hij na het eerste kwart de hal. Curry zou te horen hebben gekregen dat hij positief is getest op het coronavirus. Volgens ESPN moest de rest van de selectie na de wedstrijd in New York blijven voor contactonderzoek en een extra testronde.

Kampioen Los Angeles Lakers incasseerde tegen San Antonio Spurs de derde nederlaag van het seizoen: 118-109. LaMarcus Aldridge was met 28 punten de beste schutter bij de Spurs. Bij de Lakers kwam LeBron James tot 27 punten en hij gaf ook 12 assists. Dallas Mavericks won met 124-117 van Denver Nuggets. De Oost-Europeanen Luka Doncic (Mavericks) en Nikola Jokic (Nuggets) maakten beiden 38 punten.