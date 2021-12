Late dreun voor Jasper Cillessen met Valencia

De ploeg van trainer José Bordalás stond op de oudejaarsdag in de thuiswedstrijd tegen Espanyol lang op voorsprong, maar ging in de slotfase onderuit: 1-2. Valencia bleef daardoor op de achtste plek in La Liga staan.

De Paraguyaanse verdediger Omar Alderete zette Valencia kort na rust met een kopbal op voorsprong in het Mestalla-stadion, waar bijna 30.000 toeschouwers zaten. In de 83e minuut tekende Raúl De Tomás vanaf 11 meter voor de gelijkmaker. De Tomás schoot de strafschop recht door het midden langs Cillessen, die geen antwoord had. Even later werd de 61-voudig international van Oranje ook gepasseerd door Javi Puado, die raak kopte uit een voorzet van de debuterende invaller Jofre Carreras. Die 20-jarige Spanjaard had ook al de strafschop versierd.

Espanyol kwam door de zege op 26 punten, 2 punten minder dan Valencia. Koploper Real Madrid speelt zondag uit tegen Getafe.