Team Brunel derde na races in Hongkong

De Volvo Ocean Race is in volle gang. Ⓒ Reuters

HONGKONG - Het Nederlandse zeilteam van Brunel is bij Around Hong Kong Island Race op de vierde plaats geëindigd. De wedstrijd voor de deelnemers van de Volvo Ocean Race behoorde dit weekeinde tot het tweeluik van de zogenoemde havenraces in en rond Hongkong.