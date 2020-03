Paardenevenement Indoor Brabant toch zonder publiek

Het internationale paardensportevenement The Dutch Masters in Den Bosch (voorheen Indoor Brabant), dat deze week plaatsvindt, wordt toch zonder publiek gehouden.

Dinsdag werd nog besloten dat er per dagdeel niet meer dan duizend toeschouwers zouden worden toegelaten. De veiligheidsregio Brabant Noord had namelijk gecommuniceerd dat evenementen met duizend of meer bezoekers de komende dagen geen doorgang konden vinden.

„Om elke discussie over bezoekersaantallen te vermijden hebben we, in goed overleg met de veiligheidsregio, besloten helemaal geen publiek meer toe te laten ondanks dat de veiligheidsregio eerder aangegeven heeft dat een beperkt publiek tot duizend bezoekers wel was toegestaan. Belangstellenden kunnen alle wedstrijden zien via een livestream en op televisie”, meldt de organisatie in een verklaring.

Het programma van het evenement is fors ingekrompen. Alleen de internationale spring- en dressuurrubrieken zullen worden verreden, alle nationale wedstrijden en randevenementen komen te vervallen. Normaal gesproken komen, over vier dagen, zo’n 65.000 bezoekers op het evenement in de Brabanthallen af.

Vrijwel alle grote evenementen in Brabant zijn voor de komende dagen wegens de uitbraak van het coronavirus uitgesteld, inclusief wedstrijden in het betaalde voetbal.