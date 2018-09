Mertens weer belangrijk voor Napoli

Rodrigo Palacio zette Bologna al in de eerste minuut op voorsprong, maar een eigen doelpunt van Ibrahima Mbaye bracht de stand vier minuten later alweer in evenwicht. Mertens benutte in de 37e minuut een strafschop: 2-1. Een klein kwartier na rust maakte de Belg er 3-1 van, op aangeven van Lorenzo Insigne.

Napoli heeft 57 punten uit 22 duels, één meer dan Juventus dat zaterdag al met 2-0 had gewonnen bij Chievo Verona.